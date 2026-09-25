Fiorenzuola-Caldiero: rossoneri obbligati a far punti per schiodarsi dal fondo della classifica

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta, in casa, il Caldiero Terme: match valido per la 5° giornata del girone B di Serie D.

Fiorenzuola ancora fermo a 0 punti

E’ stata una partenza disastrosa quella dei rossoneri: 4 sconfitte consecutive (l’ultima in casa del Brusaporto) con 0 gol fatti, 6 subiti e ultimo posto in classifica in solitaria. Mister Villa non è riuscito, fino a questo momento, a smuovere qualcosa nella testa dei suoi calciatori. Detto che non ha potuto lavorare in maniera costante praticamente mai prima di questa settimana.

Il match con il Caldiero può essere, a questo punto, un vero e proprio spartiacque: i rossoneri devono iniziare a fare punti per schiodarsi dal fondo del tabellone e iniziare il proprio campionato.

Un acquisto e una cessione per i rossoneri

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Enrico Casarotti, centrocampista classe 2003, che entra a far parte della rosa rossonera per la stagione 2026/2027 di Serie D Girone B. Classe 2003, Casarotti è un centrocampista duttile, capace di agire sia davanti alla difesa sia in posizione più avanzata, con un’importante esperienza tra Serie D e calcio professionistico. Con la maglia del Legnago Salus ha infatti disputato il campionato Lega Pro tra il 2023 ed il 2025, totalizzando 38 presenze, un gol e un assist in campionato. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Vigasio, con cui ha raccolto 30 presenze, 4 reti e 4 assist.

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Pontenurese (società di Eccellenza Emilia Romagna) il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michele Postiglioni. Arrivato nella prima squadra rossonera nella stagione 2024/2025, Michele ha indossato la maglia del Fiorenzuola per due stagioni, distinguendosi per impegno, professionalità e attaccamento ai nostri colori.

Caldiero a metà classifica

Gli ospiti di mister Soave arrivano dalla vittoria in casa contro lo Scanzorosciate e vogliono trovare continuità in un inizio di campionato che li vede al centro della classifica. I veronesi sono una realtà solida per la categoria (tre anni fa è arrivata anche la promozione in Serie C con un campionato incredibile) e quindi un avversario difficile da superare. Il Caldiero verrà a Fiorenzuola per ottenere risultato.