Serie A2 – L’Assigeco Piacenza fallisce il tris: vince Nardò 78-70

È amara la trasferta pugliese per l’Assigeco Piacenza, che al PalaSport San Giuseppe da Copertino di Lecce è costretta a cedere alla HDL Basket Nardò in una partita condotta dai padroni di casa per tutti i quaranta minuti. Fatali per i biancorossoblu le basse percentuali ai tiri liberi (11/21), in una serata ostica e difficile con Sabatini, Serpilli e Bonacini recuperati in extremis ma tutt’altro che al meglio della condizione.

I granata ottengono la loro prima vittoria stagionale trascinati dal duo americano Smith-Stewart (21 punti per il primo, 19 per il secondo), e dalla prestazione tutto tondo di Iannuzzi (11 punti, 10 rimbalzi, 7 assist). Non bastano ai biancorossoblu i 20 di Veronesi e i 14 di Querci, attesi adesso da un poker di gare con le regine della classe: si parte domenica prossima alle ore 18:00 al PalaBanca contro Forlì.

Le parole di Salieri al termine del match

“In questo girone tutte le partite sono difficili e hanno una storia a sé. Nardò ha meritato di vincere perché ha sempre condotto la partita, noi abbiamo fatto una prestazione sottotono a livello di ritmo. Quando fuori casa fai 11/21 ai tiri liberi è difficile ricongiungere le cose. Abbiamo patito molto i lunghi di Nardò, dove abbiamo subito tanto senza avere ritmo in attacco.

Paghiamo una settimana travagliata a causa di diversi problemi fisici, con Sabatini recuperato in extremis per febbre e Serpilli e Bonacini che ringrazio per aver provato a scendere in campo. Non per accampare scuse, ma mi dispiace che due arbitri esperti si siano fatti trascinare in una palude da un loro collega che ha voluto fare il protagonista e a mio avviso non è all’altezza di questa categoria. È una situazione che non fa bene a nessuno: di questi personaggi non c’è bisogno. Amo questo sport e non voglio vedere queste cose”.

HDL Nardò Basket – Assigeco Piacenza 78-70

(25-14; 16-16; 20-17; 17-23)

HDL Nardò Basket: Parravicini 9, Smith 21, La Torre 6, Stewart Jr 19, Iannuzzi 11, Maspero 3, Nikolic 1, Ferrara 8. Ne: Lazar Trunic, Gabriele Barbone, Lorenzo Scarano, Mattia Sportillo. Allenatore: Di Carlo

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini 4, Querci 14, Veronesi 20, Miller 13, Skeens 7, Gallo 2, Filoni 8, Bonacini, D’Almeida 2, Serpilli. Ne: Milos Joksimovic. Allenatore: Salieri