Serie B – Fiorenzuola chiama il derby: domenica al PalArquato arriva una Fidenza rivoluzionata

Il derby della Via Emilia torna a prendersi la scena e promette scintille: domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18.00, al PalArquato di Castell’Arquato (PC), i Fiorenzuola Bees ospitano la Fulgor Fidenza nella sfida valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026.

I Bees ci arrivano con il morale alto, sospinti da due vittorie consecutive che hanno rimesso benzina nelle gambe e convinzione nella testa. Prima il successo interno contro Orzinuovi, poi il colpo pesante nello scorso weekend nel derby piacentino sul campo della Bakery Piacenza, chiuso 62-73. Un risultato maturato soprattutto nella ripresa, quando Fiorenzuola ha saputo alzare il livello di aggressività e cambiare marcia.

In questo nuovo slancio gialloblù c’è una firma evidente: quella di Guido Mariani. L’innesto della guardia argentina sta già pesando eccome nelle rotazioni di coach Marco Del Re e a Piacenza lo ha dimostrato con una prova di sostanza e pericolosità: 17 punti con 5 triple, decisive nella spallata del terzo periodo che ha permesso ai Bees di allungare. A fare da contorno, i 10 punti di Ceparano e i 6 punti in 8 minuti di un Crespi che, pur non al meglio della condizione, è riuscito a incidere proprio nel momento in cui la partita ha preso la piega definitiva.

Una Fulgor Fidenza profondamente diversa

Dall’altra parte arriva però una Fulgor Fidenza profondamente diversa rispetto a qualche settimana fa. La settimana che conduce al derby è stata segnata da cambiamenti importanti, a partire dalla panchina: coach Stefano Bizzozi ha lasciato il posto a coach Origlio. E se la classifica racconta di soli 4 punti per i fidentini, dodici in meno rispetto a Fiorenzuola, sarebbe un errore enorme leggere il derby con la lente dei numeri. Perché la Fulgor ha cambiato pelle sul mercato, inserendo in rapida serie giocatori esperti e di valore assoluto per la categoria come Milovanovic, Centanni e Zucca. Innesti che hanno alzato profondità ed esperienza, spostando in modo netto l’asse del progetto rispetto all’idea iniziale legata a un gruppo Under numeroso e di talento.

Occhi puntati soprattutto su Zucca, centro ex Torino, che nelle due uscite disputate ha viaggiato oltre i 20 punti a partita, diventando immediatamente un riferimento offensivo. Nell’ultimo turno, nella sconfitta interna per 60-79 contro Piazza Armerina al PalaPratizzoli, Zucca e Placinschi hanno chiuso da top scorer con 14 punti a testa, seguiti dai 10 della guardia classe 1991 Centanni: segnali di una squadra in difficoltà di risultati, ma non certo povera di armi.

Le parole di coach Marco Del Re

“Contro Piacenza secondo me nel primo tempo abbiamo raccolto meno di quanto costruito, ma siamo stati bravi nella ripresa ad alzare l’aggressività nell’attaccare il ferro, facendo la differenza con una spallata da 12-0. Non siamo da lì stati molto bravi a mantenere il vantaggio, consentendo il rientro a Piacenza, ma siamo stati resilienti riuscendo a chiudere la gara con un nuovo strappo.

Ci attende una partita complessa, molto più di quanto dica la classifica, contro Fidenza; in settimana abbiamo cercato di recuperare condizione in una rotazione anche da allenamento molto corta, ma la pericolosità di Fidenza è nota per tutti gli addetti ai lavori. Speriamo che il pubblico possa sorreggerci al PalArquato, e speriamo davvero che il nostro palazzetto possa essere pieno per continuare nel nostro percorso”.

Derby, classifica e nuove gerarchie: gli ingredienti ci sono tutti. Al PalArquato servirà il miglior Fiorenzuola, ma servirà anche la spinta del pubblico per trasformare un appuntamento delicatissimo in un’altra serata di slancio nella corsa dei Bees.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy