Inaugurata la nuova biblioteca all’Istituto Romagnosi Professionale: “Locali ancora più funzionali e accoglienti”

Grazie anche all’aiuto degli studenti, coinvolti in prima persona nel progetto di riqualificazione, l’Istituto Romagnosi Professionale (l’ex Istituto Casali) ha ora una nuova Biblioteca.

La cerimonia

Nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina in via Piatti, sono stati presentati i risultati del progetto che ha reso più funzionali i locali d’istituto collocati nel seminterrato. I lavori erano partiti alcuni mesi fa, dopo che il progetto dal titolo “LeggerMente” presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito del Bando Biblòh!, che sostiene la rete di biblioteche scolastiche innovative in tutta la provincia.

Gli interventi hanno consentito un riammodernamento complessivo, dalla tinteggiatura al nuovo mobilio, e i giovani studenti hanno potuto partecipare attivamente: ad esempio, sono state cambiate le scaffalature e riarredato l’ambiente con isole, anche con l’ausilio del laboratorio di falegnameria che si trova all’interno della scuola. Inoltre, la biblioteca è stata dotata di nuovi strumenti informatici e di un software specifico, che hanno consentito l’inserimento nel circuito Biblòh!, coinvolgendo attivamente gli studenti.

La biblioteca

La biblioteca ha sempre stimolato la voglia e il bisogno di leggere degli alunni: un servizio che al Romagnosi Professionale è sempre stato particolarmente apprezzato. Ora che i locali sono funzionali e accoglienti ci si attende una espansione del numero di fruitori. Nonostante le condizioni di degrado che la vecchia biblioteca ha dovuto subire per la mancanza di fondi ad essa destinati, il servizio aveva mantenuto una certa vivacità e un soddisfacente numero di prestiti – fino a centocinquanta l’anno -, numero che si può ampiamente migliorare fino a ritornare ai circa trecento di un decennio fa, prima che la decadenza dell’ambiente influenzasse negativamente il suo utilizzo.

Stimolare alla lettura

Lo scopo è continuare a stimolare alla lettura, ora che è più facile il reperimento dei libri: un vantaggio soprattutto per gli alunni di famiglie poco abbienti. C’è poi il tema, molto importante, dell’integrazione: questo intervento può avere effetti positivi anche per gli alunni stranieri, grazie anche alla possibilità di ospitare nei locali i corsi per l’acquisizione della lingua italiana.

Del resto, la biblioteca non vuole essere solo un “deposito” di libri, ma un ambiente di aggregazione, di studio e di apprendimento. Il coinvolgimento diretto degli alunni nella realizzazione del progetto e nelle attività di riqualificazione, attraverso progetti già inseriti nel PTOF e sinergicamente orientati alla realizzazione della riqualificazione, va in questa direzione.

Per i circa 780 ragazzi delle 35 classi dell’ex Casali, che in via Piatti frequentano i due indirizzi di tecnico dei servizi commerciali e operatore socio-sanitario, l’invito è di usufruire dei volumi e dell’archivio digitale che la nuova Biblòh! può offrire loro.

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti Mario Dadati, assessore alle Politiche educative del Comune di Piacenza; Luca Groppi, Consigliere di CdA della Fondazione di Piacenza e Vigevano; Raffaella Fumi, dirigente scolastico Istituto Romagnosi; Angelo Bardini, ideatore e referente nazionale della Rete Biblòh!; Alessandro Alloni, docente responsabile del plesso Romagnosi Professionale; Stefano Groppi, docente responsabile della Biblioteca.

