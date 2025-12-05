Serie B – Fiorenzuola vs Vigevano: domenica al PalArquato un test di altissimo livello per i Bees

I Fiorenzuola Bees tornano finalmente in campo dopo lo stop forzato della scorsa settimana e il rinvio della gara contro Capo d’Orlando. L’appuntamento è di quelli che misurano ambizioni e carattere: domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00, al PalArquato, arriva Vigevano 1955 per una sfida valida per il campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026.

I gialloblù di coach Marco Del Re cercano continuità e soprattutto un tris di vittorie che darebbe grande vigore e slancio al proprio percorso stagionale. Dopo il doppio derby della Via Emilia, vinto prima a Fidenza 55-59 e poi in casa contro Bakery Piacenza 76-59, i Bees hanno ritrovato solidità e identità soprattutto nella metà campo difensiva. Un segnale forte, arrivato in due partite in cui l’attacco non ha ancora replicato i picchi di inizio campionato, ma dove la squadra ha saputo stringere le maglie per conquistare 4 punti fondamentali.

Attualmente Fiorenzuola viaggia con un bilancio di 6 vittorie e 6 sconfitte, che vale il tredicesimo posto in classifica, in coabitazione con SIAZ Piazza Armerina (con i siciliani che hanno però disputato due gare in più rispetto ai Bees).

Di fronte ci sarà una Vigevano 1955 in grande salute, che arriva in Val d’Arda forte del 5° posto e di 18 punti in 13 partite (record 9-4). Nell’ultimo turno, la formazione lombarda ha lanciato un messaggio chiaro con l’ampia vittoria interna al PalaELAchem per 105-85 contro Monferrato Basket. Cinque gli uomini in doppia cifra, guidati dai 20 punti a testa di Mazzantini e Kancleris, seguiti dai 19 in 27 minuti di Zacchigna e dai 16 con percorso netto da tre di Corgnati.

Coach Marco Del Re

«La cosa su cui ci siamo concentrati maggiormente in queste settimane di stop è stato quello di lavorare di squadra, provando a rimettere in piedi i giocatori che hanno avuto problemi o con dei ritardi di condizione dovuti a infortuni che ci hanno limitato fin da inizio anno. Abbiamo cercato di continuare a costruire quelle che dovevano già essere certezze, ma non lo sono state per varie ragioni. A questo abbiamo cercato di aggiungere convinzione di quanto valiamo, perchè a volte sporchiamo delle ottime azioni che costruiamo solo per poca fiducia in noi stessi. Questo sarà importantissimo in chiave della prossima gara contro Vigevano, con una fiducia in noi stessi che deve continuare a crescere».

La sfida di domenica sera si preannuncia quindi come un crocevia importante: da una parte un Fiorenzuola determinato a consolidare i recenti progressi difensivi e a ritrovare fluidità offensiva, dall’altra una Vigevano lanciata e ricca di soluzioni, capace di alzare i ritmi e colpire con tanti protagonisti.

Palla a due alle ore 18.00: il PalArquato in via Colla, 15 a Castell’Arquato (PC) è pronto a spingere i Fiorenzuola Bees in una delle gare più attese di questo inizio di dicembre.

