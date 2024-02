Serie B – I Fiorenzuola Bees fanno propri 2 punti fondamentali contro NPC Rieti. Finisce 80-74

I Fiorenzuola Bees chiudono un ciclo da 3 partite in una settimana ospitando al PalArquato la NPC Rieti Sporthub in una gara di grande valore in chiave lotta playout del Girone A di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024.

La cronaca

Seck rientra in campo dal primo minuto dopo un periodo forzato di stop per un guaio muscolare, e lo fa con 4 punti da rimbalzo offensivo per inaugurare il match; le prime battute sono scoppiettanti, con Rieti che si affida a Markovic e Cassar per impattare sull’8-8 al 4’.

Venturoli in virata mancina ritrova la via del canestro dopo 3 minuti per Fiorenzuola, con Preti che trova la tripla del 15-10 all’8’. Markovic con due triple consecutive fa entrare Rieti nell’ultimo minuto del primo parziale in perfetta parità, con il 17-17 che è il punteggio con cui si chiude il primo parziale.

Ancora Markovic è l’uomo in più in casa Rieti ad inizio del secondo parziale, con gli ospiti che si portano avanti per la prima volta nel match al 12’ sul 19-22; la partita diventa spigolosa, con Venturoli che dall’arco riesce a trovare il +2 valdardese solo al 16’. 28-26.

Cassar e Melchiorri diventano un fattore per un parziale da 4-9 in favore di Rieti, con il lungo laziale che arriva a quota 10 rimbalzi personali già nel primo tempo; il finale di tempo si conferma denso di contatti, con Biorac bravo ad effettuare il tap in sulla sirena per il 37-35 con cui le squadre vanno all’intervallo.

Secondo tempo

Al rientro in campo dagli spogliatoi Gayè e Seck danno una scarica di entusiasmo al PalArquato (41-35 al 22’). Da Campo sfrutta il mismatch sotto le plance per il -4 Rieti al 25’, ma l’asse Venturoli-Seck è irrisolvibile nel terzo parziale per la squadra di Ponticiello. 48-40 Bees al 26’.

Gayè inventa due terzi tempi consecutivi per la doppia cifra di vantaggio gialloblu (51-40), ma Rieti si tiene aggrappata alle maniglie della partita con un importante 4/4 dalla linea della carità firmato Zucca – Markovic. Preti in semi transizione scrive +12 con la tripla del 56-44 al 28’, con Rieti costretta al timeout pieno. Sul finale di parziale ancora Preti e Markovic si scambiano triple come grandinate, mentre Sabic con il lay-up sulla sirena chiude il parziale sul 63-51 in favore dei Bees.

Ancora un Preti on fire realizza la tripla che vale il +15 ad inizio dell’ultimo parziale; Fiorenzuola allunga, mentre Rieti prova di foga a tenersi aggrappata al match con il terzo tempo sulla linea di fondo di Cavallero al 35’. 69-55. La partita vive di corsa ma percentuali scarse, con le difese a mostrare i muscoli; Cavallero in virata realizza il -10 al 37’ (69-59). Rieti non ne vuole sapere di mollare, e con una tripla di talento di Markovic si riporta al -5 entrando negli ultimi 2 minuti di gioco. 69-64 e parziale da 0-9 per la squadra di Ponticiello.

Finale concitato e vittoria giallonera

Ancora Markovic da 3 punti fa paura ai Bees (69-67 a 90 secondi dalla fine), ma Preti con il 2/2 ai liberi consegna 2 possessi di vantaggio alla squadra di Dalmonte entrando nell’ultimo minuto. Zucca con un canestro di difficoltà elevatissima in mezzo a due avversari rende il finale un thriller, con Sabic ancora dalla lunetta a realizzare il 2/2 per il 73-69. Il finale è una guerra di nervi dalla lunetta, con Venturoli e Sabic esiziali con il loro 5/6.

Finisce 80-74 con l’espulsione di Da Campo, con i Fiorenzuola Bees che conquistano due punti fondamentali in chiave campionato e iniziano seriamente a strizzare l’occhio alla parte sinistra della graduatoria.

Fiorenzuola Bees vs NPC Rieti 80-74

(17-17; 37-35; 63-51)

Fiorenzuola Bees: Ricci 6; Biorac 4; Venturoli 18; Bottioni 6; Re; Seck 12; Guaccio; Giacchè 4; Preti 18; Bettiolo ne; Gayè 5; Sabic 7. All. Dalmonte

NPC Rieti: Mele; Da Campo 20; Markovic 29; Melchiorri 4; Cavallero 4; Cassar 9; Bacchin 2; Del Sole; Perella ne; Zucca 6. All. Ponticiello