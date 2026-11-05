Come stanno gli studenti universitari? La Cattolica incontra istituzioni e territorio col progetto PRISMA 2.0

Venerdì 6 novembre, al Meeting Centre “Il Fienile” del campus di Piacenza dell’Università Cattolica, l’evento conclusivo del progetto PRISMA 2.0: risultati dei focus group, sport, musicoterapia e una tavola rotonda con Comune, Diocesi, CSI e Ordine degli Psicologi. Ingresso libero.

Il benessere dei giovani riguarda tutti: l’università, ma anche le famiglie, lo sport, le comunità e le istituzioni.

Per questo l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, apre le porte alla cittadinanza con “Benessere in università: voci, esperienze e prospettive”, l’evento conclusivo del progetto PRISMA 2.0 (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico – Università per il Benessere).

Dove e quando: appuntamento al Meeting Centre Il Fienile, ingresso libero

L’appuntamento è per venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 16.00, al Meeting Centre “Il Fienile” presso la Residenza Gasparini (Strada dell’Anselma, 9, Piacenza).

L’incontro è aperto a studenti, docenti, personale universitario e cittadinanza, con ingresso libero.

Focus group sul benessere universitario: i risultati presentati da Adriano Mauro Ellena

Dopo i saluti istituzionali della prof.ssa Antonella Marchetti, Direttrice Scientifica di PRISMA e Direttrice del Dipartimento di Psicologia, il pomeriggio si apre con la voce degli studenti: sarà il dott. Adriano Mauro Ellena a presentare i risultati dei focus group sul benessere in università.

Sport, studenti-atleti e musicoterapia: gli interventi in programma

Si passa poi allo sport, con la ricerca sul benessere degli studenti-atleti, professionisti e non, presentata dalle dott.sse Giulia Cremaschi e Alessia Ferraboli.

Segue “The Power of Music: benessere e performance”, un racconto di voci ed esperienze dal laboratorio a cura del prof. Dario Benatti, musicoterapeuta e docente.

Alle 17.10 la tavola rotonda sul benessere dei giovani con Comune, Diocesi, CSI e psicologi

Alle 17.10 la tavola rotonda “Promuovere il benessere dei giovani: il ruolo dell’università e del territorio” metterà a confronto realtà diverse della città:

Francesco Brianzi, Assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza, Francesco Luppi, docente di Teologia all’Università Cattolica e incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Stefano Magnaschi, Presidente del Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato Territoriale di Piacenza e Luana Valletta, Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

La giornata si chiude alle 18.10 con un aperitivo.

PRISMA 2.0, il progetto finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca

PRISMA 2.0 è finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e coinvolge, insieme all’Università Cattolica, gli atenei di Ferrara, Genova, Modena e Reggio Emilia, Sassari, Parma, Ca’ Foscari Venezia, il Politecnico di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

L’evento ha il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna.