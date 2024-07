Serie B – La Bakery Piacenza mette al centro Ricards Klanskis e viene inserita nel Girone A di campionato

La Bakery Piacenza comunica di aver ingaggiato l’ala-centro Ricards Klanskis. Nato il 2 ottobre del 2003, 2.02 metri d’altezza, è un giocatore lettone con formazione italiana. Sesto acquisto del club biancorosso in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25 dopo gli esterni Vincenzo Taddeo, Tommaso Lanzi e Raphael Chiti, e i lunghi Laurent Zoccoletti e Valerio Longo.

La carriera

Cresciuto cestisticamente in patria nel Bjsb Riga, ha raggiunto la Finale Nazionale U15 da indiscusso protagonista: 23.2 punti, 12 rimbalzi, 1.6 assist di media. Nel 2018 arriva in Italia, a Capo d’Orlando, e viene aggregato all’Orlandina in Serie A2 e all’Orlandina Lab in Serie C Silver (5 punti di media). L’anno successivo è ancora in doppio tesseramento tra l’Orlandina in seconda serie (2 punti e 2.7 rimbalzi per gara) e la Serie C Silver (15.1 punti). Nella stagione 2020/21 inizia da aggregato all’Orlandina per poi essere prestato alla Cestistica Torrenova in Serie B, dove colleziona 4.4 punti e 2.5 rimbalzi in campionato.

L’anno dopo viene prestato al Cus Jonico Taranto sempre nel campionato cadetto, e mette insieme 3.5 punti e 2.3 rimbalzi di media. Per l’annata 2022/23 ritorna all’Orlandina impegnata in Serie B, segna 8.2 punti con un massimo di 22, prende 3.9 rimbalzi e serve 1.3 assist di media. Nell’ultimo campionato di Serie B Nazionale è stato avversario della Bakery con la canotta dell’Aurora Desio: 5 punti, 4.2 rimbalzi e quasi 1 assist a partita le sue cifre. Punto fermo delle selezioni giovanili lettone, ha partecipato a due Europei ed un Mondiale. Al Campionato europeo U16 di Udine, viaggia a 7.7 punti, 5.3 rimbalzi e 1.6 assist. Al Campionato mondiale U19 del 2021, segna 1.3 punti e afferra 2.1 rimbalzi. Infine all’Europeo U20 di Skopje della scorsa estate, colleziona le cifre di 4.7 punti, 4.3 rimbalzi e 1.1 assist.

Le prime parole da biancorosso di Ricards Klanskis

«Sono molto carico per questa nuova avventura, l’obiettivo è fare bene con la Bakery e tutti i compagni. Voglio fare un passo in avanti nella mia carriera e credo che questo è il posto giusto dove poterlo fare. Soprattutto, mi aspetto un grande supporto da tutti i tifosi».

La presentazione di coach Giorgio Salvemini

«Klanskis è un giocatore d’impatto, dalla grande fisicità ed energia. È un giocatore bidimensionale, e con queste caratteristiche completa il nostro reparto lunghi. Siamo contenti che abbia scelto di venire a giocare per noi».

Bakery Piacenza inserita nel Girone A

