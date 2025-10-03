Serie B – L’Assigeco torna in campo dopo il turno di riposo: ad attenderla c’è Desio – AUDIO

L’esordio ufficiale nel campionato di Serie B Nazionale ha sorriso all’UCC Assigeco Piacenza, abile nel portare subito a casa i primi due punti stagionali nel match contro Agrigento grazie a una solida prestazione corale. Per la seconda giornata di regular season il calendario ha regalato ai biancorossoblu il turno di riposo e la possibilità di recuperare qualche piccolo acciacco, ma adesso è giunto il momento di tornare in campo, domenica 5 ottobre alle ore 18:00 alPalaBanca di Piacenza contro Rimadesio Desio. Un incontro da non sottovalutare e da affrontare con lo stesso approccio di due settimane fa.

Gli avversari: Desio

Reduce da una salvezza al secondo turno di play-out contro Fiorenzuola, la Rimadesio Desio si è presentata ai nastri di partenza di questo campionato di Serie B Nazionale con qualche cambiamento nel roster e soprattutto in panchina, con l’arrivo di coach Daniele Quilici. In queste prime due giornate di regular season il club brianzolo ha perso all’esordio in casa contro Vigevano ed espugnato domenica scorsa il parquet di Capo d’Orlando dopo un tempo supplementare, trovando i primi punti stagionali.

Lo starting five della formazione arancioblu può contare sul talento di Stefano Conte, nella scorsa annata vincitore del campionato con Ruvo di Puglia, Stefano Elli, classe 2004 al terzo anno a Desio, e Gabriele Tarallo, prodotto del settore giovanile di Cantù. A completare il quintetto saranno due veterani di questo campionato come lo storico capitano Andrea Mazzoleni e Gabriele Giarelli, tornato in arancioblu dopo un anno in Serie B Interregionale alla Sangiorgese. In uscita dalla panchina troviamo invece i giovani Lorenzo Leoni, Francesco Spinelli e Michele Munari, autore di 22 punti in 23 minuti nell’ultima gara, il classe 1995 Matteo Tornari ed Emils Bartninkas, pivot lituano scuola Zalgiris Kaunas al secondo anno a Desio.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

