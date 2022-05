Serie B, playoff – La Canottieri Ongina ospita l’imbattuta Monselice

Si fa elettrizzante l’atmosfera in casa Canottieri Ongina, formazione piacentina che domani (sabato) scenderà in campo per i play off di serie B maschile, post-season già raggiunta diverse volte nel corso della storia, tra cui l’anno scorso dove i piacentini arrivarono fino alla finale poi persa contro Garlasco.

Sabato alle 18 a Monticelli la squadra di Gabriele Bruni (seconda classificata nel girone C) affronterà la T.M.B. Monselice, formazione padovana “regina” del girone D. Si tratta della sfida d’andata, il primo atto in un doppio duello che si chiuderà sabato 14 maggio alle 17,30 a Schiavonia (Padova) per il match di ritorno.

L’avversario

La T.M.B. ha chiuso il girone D al primo posto con 22 vittorie in altrettanti incontri, risultando l’unica formazione imbattuta in ambito nazionale.

Il turno

Canottieri Ongina-T.M.B. Monselice (sabato ore 18 a Monticelli)

Btm & Lametris Massanzago-Gabbiano Mantova (sabato ore 20,30 a Borgoricco)

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.