“Settant’anni di arte lombarda nella collezione del mim – Museum in Motion”, inaugurazione alla Cattolica – FOTO

Inaugurata nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica la mostra “Settant’anni di arte lombarda nella collezione del mim – Museum in Motion”, che rimarrà allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza fino al 6 novembre 2024.

Prosegue il felice connubio tra Università Cattolica del Sacro Cuore e MIM, messo in atto con questa seconda rassegna di opere artistiche, facenti parte delle collezioni del Museum in Motion e conservate nel castello di San Pietro in Cerro, che offre uno sguardo sul variegato universo di linguaggi delle arti visive a partire dagli Anni Trenta del secolo scorso, prendendo come campione un’area geografica ben localizzata, quella dell’ambiente milanese e lombardo in senso lato.

Una produzione fatta di tecniche estremamente differenti tra loro per altrettanto differenti linguaggi espressivi. Ad accomunarli il desiderio di rendere visibili stati d’animo, concetti, riflessioni, modi di concepire il mondo e la realtà delle cose, il visibile e l’imperscrutabile.