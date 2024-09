Rugby – Presentata la nuova stagione dei Brancaleoni Lyons

È iniziata la stagione sportiva anche per i Brancaleoni Lyons, la squadra di Rugby Integrato bianconera, che a partire da martedì 10 settembre riprenderà gli allenamenti. Dopo l’esordio ufficiale della scorsa stagione, nuove sfide e tanto divertimento attendono i Brancaleoni, squadra nata dalla collaborazione tra ASD Rugby Lyons e ASSO.FA per far praticare a ragazzi con disabilità attività sportiva all’aperto. Lunedì 9 settembre la Sede Lyons di Via Rigolli, grazie anche alla rinnovata struttura del bar sociale, ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra, a cui hanno presenziato tecnici e giocatori della squadra, insieme a dirigenti e sponsor bianconeri.

Il Presidente di ASD Rugby Lyons Guido Pattarini, che insieme al Presidente di ASSO.FA Michele Marchini ha salutato la nuova avventura della squadra

“Oggi i Brancaleoni sono parte integrante della nostra famiglia, sono i primi tifosi delle nostre squadre e sono sempre presenti nelle nostre iniziative: è un motivo di vanto per la nostra società poter dare la possibilità di fare sport e sentirsi parte di una grande famiglia a questi ragazzi, che ci ricambiano con gioia e coinvolgimento per tutti.” A fargli eco è stato Michele Marchini, grande sostenitore del progetto dal primo giorno: “Tre anni fa poteva sembrare una scommessa o una pazzia, oggi siamo di fronte a un progetto vincente. Saremo sempre grati a Rugby Lyons per aver sostenuto la nostra idea di far praticare sport all’aperto ai nostri ragazzi, che hanno risposto con entusiasmo e si sono appassionati tantissimo al rugby.”

Alla presentazione sono intervenuti anche gli assessori alle politiche sociali Nicoletta Corvi e allo sport Mario Dadati, in rappresentanza del Comune di Piacenza che ha sostenuto il progetto dei Brancaleoni con l’assegnazione del bando regionale “Progetto inclusione”, che ha permesso di implementare il progetto con importanti risorse. L’assessore Corvi ha rimarcato il lavoro svolto dalle due associazioni, ringraziando lo staff che si sta occupando dei ragazzi:

“Il lavoro svolto da questa realtà è encomiabile, perché dà a questi ragazzi la possibilità di fare esperienze che per molti potevano sembrare precluse, come fare attività fisica seguiti da staff professionali e vivere le esperienze di tornei e momenti di convivialità con ragazzi da tutta Italia.”

L’assessore Dadati

“Lo sforzo compiuto da Rugby Lyons e ASSO.FA è notevole, ma grazie al lavoro di un gruppo di persone appassionate ed entusiaste i Brancaleoni sono diventati un fiore all’occhiello per questa realtà e non solo. Un grosso grazie va agli educatori di ASSO.FA e Rugby Lyons che hanno sposato questa sfida, assolutamente non banale e che richiede grande e costante sforzo da parte di tutti loro”.

Camilla Merli, educatrice di Rugby Lyons ed ex giocatrice

“I ragazzi non vedono l’ora di riprendere con gli allenamenti, e fremono per poter partecipare ai prossimi tornei e attività. L’anno scorso abbiamo avuto l’opportunità di scendere in campo in gare ufficiali per la prima volta, e anche in questa stagione prenderemo parte al circuito nazionale All Stars, competizione riconosciuta da FIR nella quale siamo inseriti nel girone Toscana-Emilia-Romagna. Siamo anche molto contenti di aver ricevuto inviti da altre realtà, come Biella e Brescia, per giocare partite anche con altri ragazzi e poter conoscere nuove realtà e nuovi amici, portando avanti la ‘missione’ che si sono dati i Brancaleoni fin dalla propria nascita. Sarà sicuramente una stagione impegnativa, ma con l’entusiasmo portato dai ragazzi sappiamo che troveremo soddisfazione nel nostro percorso”.

ASD Rugby Lyons ringrazia inoltre il Main Sponsor dei Brancaleoni Santa Teresa, azienda di Gragnano Trebbiense che si occupa di gestione energetica per aziende, e il suo Presidente Sergio Giglio, che ha creduto nel progetto e a partire dalle prime uscite ufficiali dei Brancaleoni ha fornito materiale tecnico e sostegno per questa realtà.

Lo Staff dei Brancaleoni per la stagione 2024/2025

Coordinatrice Tecnica – Camilla Merli

Educatori Rugby Lyons – Jacopo Salvetti, Tino Paoletti

Educatori Aggiuntivi – Francesco Marchionni, Davide Benedetti

Preparatore Atletico – Eugenio Alfonsi