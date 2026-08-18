Sorpresa sul treno senza biglietto, si rifiuta di scendere e aggredisce gli agenti: 31enne denunciata

Momenti di tensione ieri mattina alla stazione ferroviaria di Piacenza, dove una passeggera di 31 anni è stata denunciata dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità e di scendere da un treno, provocando ritardi alla partenza del convoglio.

L’intervento della Polizia di Stato è scattato dopo una chiamata alla Sala Operativa. Arrivati alla stazione di piazzale Marconi, gli agenti delle Volanti hanno incontrato il capotreno, che ha segnalato la presenza a bordo di una donna senza regolare titolo di viaggio.

Secondo quanto riferito dalla polizia, alla richiesta di mostrare un documento necessario per contestarle la relativa sanzione, la passeggera si sarebbe rifiutata sia di identificarsi sia di lasciare il vagone. La situazione avrebbe impedito la regolare partenza del treno, causando ritardi e disagi agli altri viaggiatori.

Anche all’arrivo degli agenti la 31enne avrebbe continuato a rifiutarsi di fornire le proprie generalità e di scendere, aggrappandosi al passamano vicino all’uscita del vagone. Quando i poliziotti hanno cercato di accompagnarla fuori per consentire la ripartenza del convoglio, la donna avrebbe reagito in maniera aggressiva.

Gli agenti sono quindi riusciti a bloccarla e a condurla all’esterno della stazione. Secondo la ricostruzione della Questura, la donna avrebbe continuato a opporre resistenza anche durante il trasferimento, sferrando ripetuti calci contro la paratia divisoria dell’auto di servizio.

Una volta arrivata in Questura avrebbe inoltre continuato a inveire e a colpire con calci la porta della sala d’attesa. Dopo essere stata tranquillizzata dagli agenti, ha infine consentito di avviare le procedure per la sua identificazione.

È risultata essere una cittadina straniera di 31 anni, residente a Piacenza e regolarmente soggiornante in Italia.

Al termine degli accertamenti è stata denunciata a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

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