Con la moto si scontra con un’auto, grave un 15enne a Castel San Giovanni: soccorso in eliambulanza

Grave incidente tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 15 anni che viaggiava in sella alla due ruote.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Per cause da chiarire, l’auto e la moto sulla quale viaggiava il 15enne sono entrate in collisione.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ragazzo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Il 15enne è stato quindi trasferito in volo all’ospedale di Pavia. Le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetta il compito di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.