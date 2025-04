Viabilità, modifiche in centro storico e via Nasalli Rocca. Provincia: lavori ai ponti Riglio e Grattarolo

Modifiche e limitazioni alla viabilità in centro storico

Domenica 13 aprile, dalle 10 alle 17, per consentire lo svolgimento in sicurezza di un’iniziativa legata alla manifestazione “Interno Verde”, saranno vietate la circolazione e la sosta – nei tratti segnalati – tra il civico 7b di via Cavalletto e l’intersezione con corso Garibaldi. Contestualmente, i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati potranno percorrere il tratto tra il civico 7b di via Cavalletto e via Calzolai (dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati) nei due sensi di marcia, nonché la stessa via Calzolai nel tratto tra via Mentana e piazzetta Grida. Nella stessa via Mentana, il passaggio sarà consentito ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere via Calzolai nel tratto tra via Mentana e piazzetta Grida.

Per consentire le operazioni di montaggio di una gru, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale, dalle ore 7 di lunedì 14 aprile alle 19 di mercoledì 16, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Vescovado, dove – negli stessi giorni e orari – potranno transitare unicamente residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso.

Sarà invece in vigore dalle ore 20 alle 24 di lunedì 14 aprile, nel tratto di via La Primogenita antistante l’intersezione con via Crescio, un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata, per consentire un intervento sulla copertura di Borgo Faxhall.

Via Nasalli Rocca, modifiche alla viabilità per lavori edili

Per consentire il montaggio di una gru, dalle 10 alle 16 di martedì 15 aprile sarà vietata la circolazione – con contestuale divieto di sosta – nel tratto di via Nasalli Rocca compreso tra il civico 80 e l’intersezione con via Raineri.

Nelle settimane successive, dal 15 aprile sino al 30 maggio, i lavori edili in corso renderanno necessario il divieto di sosta permanente tra il civico 74 e il civico 80 di via Nasalli Rocca, consentendo il transito, in questo tratto, ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso. Gli stessi provvedimenti saranno in vigore nel tratto compreso tra il civico 80 di via Nasalli Rocca e l’intersezione con via Negrotti.

Lavori di manutenzione straordinaria per i ponti sul Riglio (S.P. n. 6) e sul Grattarolo (S.P. n. 31)

Approvati dalla Provincia i rispettivi PFTE, che saranno sottoposti alla Conferenza dei Servizi. Interventi per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro

È programmato entro l’anno l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per i ponti sul torrente Riglio lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto e sul torrente Grattarolo lungo la Strada Provinciale n. 31 Salsediana.

Sono stati approvati oggi, da parte della Provincia di Piacenza, i rispettivi Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica: i PFTE dovranno poi essere sottoposti alla Conferenza dei Servizi ai fini dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per consentire l’attuazione delle opere previste per i manufatti.

Ponte sul torrente Riglio – Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto

Nel primo caso si tratta del ponte sul torrente Riglio lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto Piacentino, manufatto non vincolato in termini monumentali

ma ricadente in un’area vincolata in termini paesaggistici (torrente Vezzeno).

L’intervento di manutenzione straordinaria (programmato nell’annualità 2025 del vigente Programma Triennale dei lavori Pubblici 2025-2027) sarà realizzato in tre fasi e prevede tra l’altro il rinforzo strutturale dell’impalcato e delle pile, il restauro conservativo dei degradi esterni, il rifacimento della piattaforma stradale e la protezione dell’alveo dall’erosione: i lavori perrmetteranno di adeguare staticamente il ponte nei confronti dei carichi stradali e di adeguare sismicamente l’opera.

L’importo complessivo dell’intervento – illustrato preventivamente, il 5 marzo scorso, ai Comuni di San Giorgio Piacentino e Carpaneto Piacentino – è pari a 742.807,66 euro: la durata dei lavori non potrà superare i 180 giorni, durante i quali verrà disposto il senso unico alternato per minimizzare gli inevitabili disagi alla circolazione.

Ponte sul torrente Grattarolo – Strada Provinciale n. 31 Salsediana

Nel secondo caso si tratta del ponte sul torrente Grattarolo lungo la Strada Provinciale n. 31 Salsediana, manufatto non vincolato in termini monumentali ma ricadente in un’area vincolata in termini paesaggistici (torrente Grattarolo).

L’intervento di manutenzione straordinaria (programmato nell’annualità 2025 del vigente Programma Triennale dei lavori Pubblici 2025-2027) sarà realizzato per fasi e prevede tra l’altro il rinforzo strutturale delle travi e dei traversi dell’impalcato, il rispristino e la protezione delle spalle, il rifacimento della piattaforma stradale con l’installazione di nuove barriere stradali e la realizzazione di nuovi giunti di sottopavimentazione.

In seguito al completamento delle opere – che permetteranno di rendere transitabile il ponte fino alle 44 tonnellate per senso di marcia – sarà possibile rimuovere le limitazioni (senso unico alternato regolato da impianto semaforico e restringimento della carreggiata ad una unica corsia di marcia) imposte con Determ. n. 677 del 22 giugno 2022.

L’importo complessivo dell’intervento – illustrato preventivamente, il 24 marzo scorso, al Comune di Alseno – è pari a 450.000,00 euro: la durata dei lavori non potrà superare i 171 giorni, durante i quali verrà disposto il senso unico alternato per minimizzare gli inevitabili disagi alla circolazione.

Strada Provinciale n. 57 di Aserei, ripristino condizioni di transitabilità

Nel territorio comunale di Farini e Coli, dal 12 aprile 2025

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, lungo la Strada Provinciale n. 57 di Aserei, nel territorio comunale di Farini e Coli, sono in corso gli interventi di ripristino delle condizioni di transitabilità nel tronco Farini – Mareto – Sassi Aguzzi, e precisamente dall’intersezione con la strada comunale di Campagna alla località Sassi Aguzzi.



Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, si revoca la Determina Dirigenziale n. 1592 del 20/11/2024 e si dispone il ripristino delle condizioni di transitabilità lungo la Strada Provinciale n. 57 dell’Aserei, tronco Farini-Mareto-Sassi Aguzzi, nel tratto Mareto (bivio strada comunale per Campagna) – Sassi Aguzzi (Loc. Sella dei Generali) nel territorio dei Comuni di Farini e Coli, a decorrere dal 12 aprile 2025.