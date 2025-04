Premio Agrimanager per le imprenditrici Agricole Gandolfi, le congratulazioni di Coldiretti

Congratulazioni da parte di Coldiretti Piacenza alle Società Agricole Gandolfi e Santa Faustina e al Caseificio Santa Vittoria Società Cooperativa Agricola, che hanno ricevuto il Premio AgriManager.

La premiazione è avvenuta giovedì 10 Aprile nelle sedi delle aziende agricole di Cadeo e al caseificio di Ciriano di Carpaneto.

A ricevere la targa e il premio – 1000 euro in prodotti destinati alla Caritas diocesana Piacenza-Bobbio – sono state Elena e Paola Gandolfi, titolari delle due aziende agricole, e Alessandra Macorig, Responsabile Qualità del caseificio.

Il progetto AgriManager, promosso da Agri2000 in partnership con Emilbanca, è nato dieci anni fa per sostenere le imprese agricole nell’adozione di interventi efficaci contro le crisi che hanno colpito il settore agricolo come la siccità, l’aumento dei costi di produzione e la crisi dei mercati”.

“Ogni anno il progetto assegna un premio finale alle imprese che hanno adottato interventi di eccellenza nel loro settore. “Dai robot di mungitura all’impianto biogas, le aziende agricole Gandolfi e Santa Faustina – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – sono un modello di zootecnia e di imprenditoria femminile che guarda all’innovazione e alla sostenibilità, mentre il caseificio presieduto da Fausto Gandolfi, dal 1978 ad oggi, ha saputo crescere e valorizzare una Dop importante come quella del Grana Padano”.

Alle premiazioni hanno preso parte i segretari di zona di Coldiretti Piacenza e Fiorenzuola Giuseppe Barocelli Schianchi e Franco Fittavolini e il responsabile del Credito Agrario di Coldiretti Piacenza Fabrizio Masini.