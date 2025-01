Ausl, Stefano Fugazzi direttore dei Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza 

predecessori – è quello di omogeneizzare le procedure sull’intero territorio, in modo che il cittadino di Lugagnano abbia le stesse agevolazioni e lo stesso trattamento di quello di Piacenza”, ha sottolineato Fugazzi.

“La sfida definitiva, poi, resta quella legata alle fasce più deboli. Come il Covid ha dimostrato, quando l’esigenza è reale e urgente la gente trova il modo di fare un accesso a un servizio senza per forza presentarsi allo sportello. Gli anziani dei prossimi vent’anni avranno una capacità digitale maggiore rispetto a quelli di oggi e questo sarà anche il frutto di tutti questi processi di innovazione, tuttora in atto, che non sono solo più veloci, ma anche più sicuri (pensiamo, ad esempio, a quanto possa semplificare la nostra vita di cittadini, in modo peraltro più che sicuro, il Fascicolo sanitario elettronico)”.

Il dottor Fugazzi è arrivato all’Azienda Usl di Piacenza nel 2008, dopo un master in Management sanitario all’università Bocconi di Milano. Dopo poco è andato all’Azienda Usl di Bologna, dove si è fermato per otto anni, nei quali ha ricoperto diversi ruoli: dal supporto alla Direzione generale per la pianificazione strategica al controllo di gestione. Per due anni è stato anche responsabile amministrativo del distretto di Pianura est, il secondo per popolazione della provincia. Quindi, è rientrato nella Direzione generale per occuparsi dell’Area vasta Emilia centro (integrazione metropolitana dei servizi, processi di unificazione dei procedimenti amministrativi).

L’ultima esperienza bolognese è stata la direzione amministrativa del Centro regionale sangue, la banca del sangue della regione Emilia-Romagna. Nel capoluogo emiliano ha conseguito anche un secondo master in Politiche sanitarie.