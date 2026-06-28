Successo a Piacenza Expo per la prima edizione di Auto&Trucks, ospite Marco Melandri

Passa agli archivi con un segno positivo la prima edizione di “Due tempi bei tempi Auto&Trucks”, evento dedicato al mondo dei motori su cui è calato il sipario oggi pomeriggio, a Piacenza Expo, dopo due intense giornate. Nonostante il caldo afoso consigliasse gite in montagna e bagni al mare alla ricerca di un po’ di refrigerio, infatti, il quartiere fieristico di Le Mose è stato meta, sia nella prima che nella seconda giornata, di un buon numero di appassionati di motori e auto sportive che, oltre alle gare di drift andate in scena nel circuito esterno allestito da ACSI Motorsport, hanno potuto anche immergersi nella ricca esposizione di auto e camion – più di duecento in tutto – allestita nel padiglione 1.

Soddisfazione da parte degli organizzatori

“Siamo soddisfatti – commenta il Presidente del club “Due tempi bei tempi & Youngtimer”, Franco Boscarato – di questa prima edizione. Nonostante il caldo afoso, infatti, c’è sempre stato un buon afflusso di spettatori con il culmine raggiunto sabato sera con il dj set di Marco Melandri che, con la sua musica, ha entusiasmato i tanti appassionati presenti. La collaborazione con Piacenza Expo continua e si consolida, e anche i piloti che hanno gareggiato nelle prove di drift hanno apprezzato l’ottima organizzazione di questo evento”.

Note positive che si sommano a quelle di Sauro Banetta, Presidente nazionale di ACSI Motorsport che per la prima volta ha portato a Piacenza Expo una tappa del campionato nazionale di drift.

“Abbiamo avuto in gara più di settanta piloti tra auto e camion – precisa Banetta – tra cui anche alcuni provenienti da oltre confine in cerca di punti validi per il campionato europeo. Pur non essendo un vero e proprio circuito, il tracciato è stato apprezzato sia da chi ha gareggiato, sia dal pubblico che ha potuto godere di prove spettacolari e veloci Un grazie a Piacenza Expo e al club “Due tempi bei tempi” per l’ottima collaborazione organizzativa”.

Campionato nazionale di drift ACSI Motorsport

Tappa del Campionato nazionale di drift ACSI Motorsport, con prove e qualifiche al sabato e gare delle varie categorie alla domenica, con la possibilità per il pubblico presente di provare l’ebrezza del “sovrasterzo controllato” grazie al servizio di taxi drifting allestito dagli organizzatori.

Ma anche tante auto sportive, camion e mezzi da lavoro per scrivere la storia del motorismo italiano degli ultimi cinquant’anni. Ammiratissima e molto fotografata la mitica F40 nello stand Ferrari così come le due Maserati degli anni Cinquanta esposte tra tante auto sportive e da competizione, come la Delta Integrale, regina dei rally degli anni Novanta, ma anche la ricca galleria di Alfa quadrifoglio. E un piacevole tuffo nel passato tra i numerosi camion esposti, tra cui anche alcune vecchie corriere e rari torpedoni.

Un evento, quindi, che consolida la poliedrica vocazione organizzativa ed espositiva di Piacenza Expo, che si conferma luogo ideale anche per eventi sportivi (come i recenti Campionati italiani di scherma) e motoristici.

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