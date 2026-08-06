Scoperto durante il furto in un bar aggredisce i titolari ferendone uno: bloccato e arrestato poco dopo la fuga

Scoperto durante il furto aggredisce i titolari del bar. E’ accaduto questa notte. Pochi minuti prima della mezzanotte un uomo si è introdotto all’interno di un bar di via Colombo.
I titolari, attraverso il sistema di allarme, si sono accorti dell’intrusione e hanno raggiunto il locale. Il malvivente, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha aggredito i due titolari colpendone uno con un oggetto contundente. Poi è fuggito.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie giurate di Metronotte Piacenza che hanno visionato le telecamere di sorveglianza per poi mettersi alla ricerca del bandito.
I vigilanti hanno rintracciato l’uomo nei pressi dell’Università Cattolica e lo hanno bloccato fino all’arrivo dei carabinieri. Per l’aggressore è scattato l’arresto. Il titolare aggredito e colpito è stato condotto al pronto soccorso dal 118.