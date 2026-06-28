Futuro Nazionale, Concu: “Il confronto diretto con le persone resta il punto centrale del nostro impegno”

Con lo slogan “Concu c’è anche questo weekend”, continua l’attività sul territorio del Comitato 346 di Futuro Nazionale Piacenza, guidato dal referente provinciale, dott. Giuliano Concu.

LA NOTA DI COMITATO 346 DI FUTURO NAZIONALE

Anche in questo fine settimana sono stati allestiti numerosi gazebo in città e in diversi comuni della provincia, confermando una presenza capillare che punta a consolidare il radicamento del movimento sul territorio. Da Piacenza a Castel San Giovanni, passando per San Giorgio Piacentino, Carpaneto Piacentino e Rivergaro, il Comitato 346 continua a incontrare cittadini, raccogliere firme per la campagna “Tolleranza Zero” è parecchi tesseramenti e confrontarsi con le realtà locali.

«Ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che in queste settimane ci hanno accolto con interesse e partecipazione. Da Piacenza a Castel San Giovanni, da San Giorgio Piacentino a Carpaneto Piacentino e Rivergaro, e presto in altre località, il nostro obiettivo è essere presenti ovunque, fino ai bricchi della nostra provincia, per ascoltare la voce, le preoccupazioni e le aspettative della gente», dichiara il dott. Giuliano Concu.

«Vogliamo costruire una presenza costante sul territorio, dando voce a chi spesso non si sente rappresentato e promuovendo i valori di una destra che riteniamo fiera, orgogliosa, autentica, sociale e vicina ai cittadini. Il confronto diretto con le persone resta il punto centrale del nostro impegno.»

Con il calendario dei gazebo in continuo aggiornamento, il Comitato 346 di Futuro Nazionale annuncia nuove iniziative nelle prossime settimane, con l’obiettivo di estendere ulteriormente la propria presenza in tutta la provincia piacentina.

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