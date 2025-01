Tagliaferri (FdI): “Basta scuse, l’alta Val Nure fa parte dell’Emilia-Romagna anche per la telefonia mobile”

“Vorrei ricordare a tutti che anche l’alta Val Nure fa parte del territorio regionale e quindi sarebbe ora di estendere gli standard minimi della telefonia mobile anche in tali zone”.

Questo l’auspicio di Giancarlo Tagliaferri (FdI) che ha depositato oggi una specifica risoluzione sui perduranti problemi di segnale telefonico nell’alta Val Nure.

“L’ennesimo atto – continua il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa – l’ennesimo allarme, l’ennesima sollecitazione a mettere in campo politiche concrete per eliminare incomprensibili divari tra i vari territori e dare un futuro alla nostra montagna”.

Per il consigliere di Fratelli d’Italia, infatti, poco o nessun senso hanno gli interventi spot per ripopolare la montagna se prioritariamente non si riescono a garantire gli standard minimi per vivere e lavorare in luoghi da troppo tempo dimenticati.

“Senza le infrastrutture strategiche – conclude Tagliaferri – la montagna si spopolerà creando enormi problemi, ma per evitare ciò bisogna consentire quanto meno le comunicazioni di base. E’ una questione di coerenza con gli slogan sentiti da troppo tempo sull’Emilia-Romagna inclusiva e tecnologicamente all’avanguardia”.