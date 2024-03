Telecamere di Elisir a Piacenza. Nella puntata in onda martedì 12 marzo il professor Domenico Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria, è ospite in studio. Nello storico spazio quotidiano dedicato alla medicina di Rai 3 condotto da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella si parlerà infatti del percorso di una paziente con impianto cocleare.

Telecamere di Elisir a Piacenza per un paziente e le visite di routine

Nei giorni scorsi il centro di Audiologia ha ospitato un operatore televisivo, che ha seguito una paziente in una delle sue visite di routine, raccontato passo passo ogni momento del controllo con la specialista Sara Ghiselli, che ha effettuato, assieme all’equipe, un controllo monitoraggio del dispositivo acustico.

Telecamere di Elisir a Piacenza cura dei disturbi uditivi

Audiologia afferisce a Otorinolaringoiatria e si occupa dell’inquadramento e della cura dei disturbi uditivi e dell’equilibrio in età pediatrica e adulta. Il team di professionisti del servizio è esperto nella valutazione dei pazienti con problemi uditivi fornendo una corretta diagnosi, con relative possibilità di trattamento. Le opportunità terapeutiche spaziano dall’applicazione di dispositivi uditivi tradizionali, protesi per via ossea e dell’orecchio medio, a impianti cocleari. Attualmente in carico ci sono circa 2mila pazienti con impianto cocleare, di ogni età, su un totale di circa 3000 persone seguite con dispositivi acustici.

A Piacenza un centro di terzo livello

Quello piacentino è un centro di terzo livello che garantisce una presa in carico a 360 gradi, con il supporto di figure professionali multidisciplinari di alto livello e che consente, tra l’altro, di effettuare tutte le verifiche sul funzionamento dell’impianto direttamente in ambulatorio. Lo staff è composto da quattro medici otorinolaringoiatri, un audiologo – professionalità specifica sull’orecchio che qualifica il livello di specializzazione del centro – cinque audiometristi/audioprotesisti, una psicologa e due logopediste.

Un team attivo a livello nazionale e internazionale

Accanto all’importante lavoro interno sui pazienti il team è attivo a livello nazionale e internazionale con partecipazioni a congressi, programmi di formazione accreditati e pubblicazioni su riviste a elevato impact factor, dedicandosi in maniera specifica alla ricerca clinica applicata alla valutazione dei risultati degli impianti cocleari in età pediatrica e adulta.