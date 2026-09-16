Temporali in arrivo, allerta arancione anche sul Piacentino

Allerta ARANCIONE per temporali anche nella provincia di Piacenza. A questa si aggiunge l’allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR.

Per giovedì 17 settembre sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti sui rilievi occidentali, che potranno generare fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. I fenomeni temporaleschi durante la giornata si trasferiranno da ovest verso est, risultando ancora di forte intensità ma con maggiore rapidità di evoluzione.