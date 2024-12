Tennistavolo – Filotto di vittorie delle formazioni magiostrine

Filotto di vittorie per il tennistavolo Cortemaggiore, fioccano soddisfazioni nei campionati a squadre, dalla B-2 alla D-3: motore dei successi il solito mix della scuola di Cortemaggiore, con giovani affiancati a coordinatori tecnici e atleti esperti. Le premesse alla vigilia non erano buone, a causa di alcune defezioni e situazioni non al top.

I risultati del weekend

SERIE B-2 NAZIONALE GIRONE A

In attesa di ripescare Stefano Ferrini una trasferta insidiosa, ma i punteggi parlano da soli. Pietro Calarco, reduce da 3 settimane di stop per una tendinite, non è al meglio, ci pensa Cattoni con Sazonov a confermarsi una certezza: così, malgrado la rosa al minimo, la formazione magiostrina resta capolista.

BRUNETTI CASTELGOFFREDO -TECO CATTINA 1-5

PAGANO A CATTONI 2-3 12-10/5-11/14-12/9-11/7-11

ROMANO-SAZONOV 0-3 2-11/5-11/4-11

LAZZARATO-CALARCO- 3-1 11-13/11-511-5/11-7

PAGANO A – SAZONOV 0-3 5-11/2-11/13-11/11-9/14-16

LAZZARATO-CATTONI 2-3 7-11/10-12/19-17/11-9/9-11

ROMANO-CALARCO 0-3 6-11/6-11/0-11

CLASSIFICA

1 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE PC PUNTI 12

2 SARNTAL BZ 8

3 TREVISO 8

4 KLAUS MONTICHIARI 8

5 MEDIOLANUM LAVIS TN 6

6 VERGATI SARMEOLA PD 4

7 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 2

8 VILAZZANO BANCA TRENTINO ALTO ADIGE 0

SERIE B-2 NAZIONALE GIRONE D

Dernini fuori e Molinari ancora fermo, si ripesca Kostadinov e Milza fa il resto

COLOGNOLA AI COLLI VR – TECO METE 2-5

CARRADORE-MILZA 0-3 6-11/3-11/10-12

AVESANI-ARMANI 3-2 11-9/9-11/11-974-11/11-9

CHIECCHI-KOSTADINOV 0-3 7-11/5-11/9-11

TONIOLO-MILZA 0-3 8-11/5-11/10-12

CARRADORE-KOSTADINOV 0-3 8-11/5-11/5-11

CHIECCHI-ARMANI 3-1 11-8/11-9/6-11/11-6

TONIOLO-KOSTADINOV 0-3 7-11/7-11/3-11

CLASSIFICA

1 APUANIA CARRARA PUNTI 12

2 TECO METE CORTEMAGGIORE PC 10

3 A&G BRESCIA MARCO POLO 8

4 POVIGLIO 6

5 GIARA FERRARA 6

6 TOP SOLID CDR MODENA 4

7 COLOGNOLA AI COLLI VR 2

8 ITALJET MAIOR BOLOGNA 0

Le serie regionali

C-2 REGIONALE

ESI PIACENZA -TECO CATTINA 2-5

Francesco Armani a guidare il gruppo, punti importanti dal giovane Ilias El Aazri.

SERIE D-1 REGIONALE

UPM MODENA -TECO COSTANTINI 2-5

Alex Ferrini a guidare Simone Miserotti e i giovani Andrea Bragadini e Anass El Aazri, quest’ultimo determinante autore di tre punti per il successo.

SERIE D-2 REGIONALE

ESI PIACENZA-TECO FUMARA 4-5

Federico Vacca fa tripletta, poi sul 4-4 ci pensa Cristina Dodi a strappare un successo non preventivato: Cortemaggiore rimane in testa.

SERIE D-3 REGIONALE

VITTORINO PC -TECO DEVOTI 1-5

Marco Armani guida le due giovani sorelle Lisa e Nastasia Ashyrova e ne esce un rotondo 5-1: la formazione resta capolista.