Tennistavolo – Il biancorosso Rizzi (Vittorino da Feltre) terzo alle qualifiche tricolori

29 Settembre 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Tennistavolo
vittorino da feltre

Inizia subito con ottimi risultati la nuova stagione agonistica del settore tennistavolo della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, tre pongisti biancorossi hanno partecipato a due diverse manifestazioni sportive valide ai fini delle qualifiche per i Campionati italiani. Il miglior risultato è stato conquistato da Tommaso Rizzi che, a San felice sul Panaro, in provincia di Parma, si è ben comportato conquistando il terzo posto finale e anche importanti punti utili per accedere ai Campionati italiani di Quinta Categoria che si disputeranno a Riccione a maggio del 2027. 

A Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, la Vittorino da Feltre ha invece schierato Tommaso Colla e Davide Milani nella prima prova stagionale valida per le qualificazioni ai Campionati italiani di Quarta Categoria di tennistavolo. Davide Colla , dopo un ottimo percorso, è riuscito a raggiungere i quarti di finale e a sfiorare il podio dopo aver perso la bella. Prova positiva anche per Davide Milani, che a Cadelbosco è riuscito a mettersi in tasca parecchi punti utili ai fini della qualificazione agli italiani di Riccione. 

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