Atletica – Impresa storica a Cesena: Milo Perotti da Record Regionale, Piacenza brilla ai Campionati di Prove Multiple

Una giornata indimenticabile per l’Atletica Piacenza, protagonista assoluta ai Campionati Regionali Individuali di Prove Multiple per le categorie Ragazzi e Ragazze, andati in scena il 27 settembre. Tra prestazioni di altissimo livello e un grande spirito di squadra, la spedizione piacentina torna a casa con risultati di grande prestigio e un primato che entra di diritto nella storia dell’atletica giovanile emiliano-romagnola.

Milo Perotti re del Tetrathlon A: è Nuovo Record Regionale!

La copertina della giornata spetta di diritto a uno straordinario Milo Perotti, autore di una prova monumentale nel Tetrathlon A. Milo ha dominato la gara dimostrando una versatilità e una maturità agonistica fuori dal comune, conquistando il 1º posto e la medaglia d’oro con il punteggio stellare di 3.471 punti.

Questo risultato eccezionale non gli è valso solo il titolo di campione regionale, ma ha stabilito il nuovo Record Regionale di categoria. Una prestazione maiuscola che incorona Perotti come uno dei talenti più brillanti del panorama giovanile, frutto di impegno, talento e dedizione quotidiana.

Il valore del collettivo: la forza dell’Atletica Piacenza

Oltre all’impresa individuale di Milo, a fare la differenza a Cesena è stato lo straordinario supporto di tutta la squadra. In una disciplina complessa e faticosa come le prove multiple, l’energia del gruppo e la determinazione di ogni singolo atleta hanno permesso all’Atletica Piacenza di ben figurare in tutte le classifiche.

Nel Tetrathlon A maschile, ottima la prova di Leonardo Petri, che si difende con grinta e chiude in 12ª posizione con 1.827 punti, confermando la bontà del lavoro svolto nel settore maschile.

Nel Tetrathlon B maschile, grande prova di carattere per Lorenzo Cremona, che entra con merito nella top 10 conquistando il 7º posto con 2.241 punti. Subito dietro di lui, un solidissimo Francesco Campanelli aggancia la 9ª posizione raccogliendo 2.084 punti, a dimostrazione di una squadra maschile compatta e competitiva su ogni fronte.

Sul versante femminile, impegnato nel Tetrathlon B Ragazze, la squadra ha mostrato una splendida coesione. Jasmine Scarcelli si è distinta con un buon 25º posto da 1.861 punti, seguita dalla generosa prestazione di Francesca Santoro, che ha lottato con determinazione chiudendo 36ª a quota 1.545 punti.

Un gruppo unito verso il futuro

Il weekend di Cesena lascia in eredità non solo una medaglia d’oro impreziosita da un record storico, ma la certezza che l’Atletica Piacenza sia una realtà viva, unita e in continua crescita. L’entusiasmo dei giovani atleti, il sostegno reciproco a bordo pista e la guida tecnica dello staff continuano a essere la vera forza di questo gruppo, pronto ad affrontare con grinta e sorriso le prossime sfide della stagione.