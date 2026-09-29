Atleti piacentini protagonisti in Europa: la Provincia e il CONI rendono omaggio ad Andrea Dallavalle ed Edoardo Scotti

La Provincia di Piacenza e il CONI Provinciale hanno reso omaggio ad Andrea Dallavalle e Edoardo Scotti con la consegna di due pergamene, quale riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti ai Campionati Europei di atletica leggera 2026 di Birmingham. Un gesto con cui i due Enti hanno voluto celebrare i due atleti legati al territorio piacentino, protagonisti sulla scena internazionale: Dallavalle con il bronzo nel salto triplo e Scotti con l’oro nella staffetta 4×400.

La cerimonia, promossa dalla Provincia di Piacenza insieme al Comitato Provinciale CONI di Piacenza, si è svolta martedì 29 settembre nella Sala Consiglio della Provincia, alla presenza della presidente Monica Patelli e del delegato provinciale CONI Robert Gionelli. A condividere il momento anche i rappresentanti della Prefettura e della Questura di Piacenza e delle amministrazioni comunali dei territori di residenza degli atleti: il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e l’assessora allo Sport del Comune di Castell’Arquato Marta Baccanti. A completare la rappresentanza istituzionale, la Guardia di Finanza, cui Dallavalle è legato in quanto gareggia per le Fiamme Gialle. Scotti, invece, è arruolato nel Centro Sportivo Carabinieri.

La presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli

« Abbiamo voluto rendere omaggio a due atleti che hanno saputo portare Piacenza ai massimi livelli dello sport internazionale: Andrea e Edoardo ci ricordano che dietro ogni grande risultato ci sono talento, ma anche lavoro quotidiano, sacrificio, costanza e determinazione. I loro successi sono motivo di orgoglio per il nostro territorio e costituiscono un esempio positivo per tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano allo sport:parlate, raccontate ai giovanissimi dei vostri sacrifici, della vostra determinazione, dei vostri traguardi, dei vostri ostacoli, dell’impegno mostrato nello sport, nello studio, nella vita.

La cerimonia di oggi, inoltre, rinnova un momento che la Provincia aveva già promosso nel 2024, quando proprio in questa sala avevamo salutato gli atleti piacentini in partenza per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, un modo per testimoniare, allora come oggi, la vicinanza del territorio ai suoi sportivi impegnati nelle più importanti competizioni internazionali. Andrea e Edoardo, inoltre, fanno parte rispettivamente della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri: un’appartenenza che aggiunge ulteriore significato ai loro percorsi sportivi e al riconoscimento che abbiamo voluto tributare loro oggi».

Robert Gionelli

‹‹Lo sport non è solo agonismo ma è prima di tutto un grande potatore di quei valori sociali, collettivi che sono importanti per la nostra società e per le nuove generazioni per le quali Andrea ed Edoardo sono un esempio positivo: sono infatti campioni nello sport, nella vita, nello studio››.

Tra aneddoti ed emozioni troppo difficili da descrivere con le parole, Scotti e Dallavalle si sono dunque raccontati

‹‹Anche in mezzo alla difficoltà, la perseveranza porta sempre a raggiungere il risultato e quando scendi in pista, come alle Olimpiadi, agli Europei, non pensi a vincere soltanto per te ma vuoi vincere anche per gli altri. Ringrazio la Provincia di Piacenza per il CONI per questa cerimonia: il Piacentino è ormai la mia casa, per cui, senza rivelare troppo, anticipo che ho dei progetti con cui desidero restituire valore a questo territorio che mi ha accolto (Scotti è originario di Lodi)››.

‹‹È sempre difficile descrivere le emozioni che provi quando salti e a Birmingham posso dire di aver sentito quel che devi sentire quando salti velocità e leggerezza; agli atleti del territorio voglio dire di crederci sempre, perché spesso questo sport può dare delle brutte batoste, ci siamo passati tutti, e penso che da questo punto di vista lo sport insegni molto il come affrontare poi la vita: l’importante è non mollare alla prima difficoltà e crederci fino in fondo››.

Infine, la consegna degli attestati da parte di Provincia e Coni a Scotti per mano della presidente Patelli e dell’assessora allo sport del Comune di Castell’Arquato Marta Baccanti e a Dallavalle per mano del tenente della Guardia di Finanza Andreea Bruno, al comando del Nucleo Operativo del Gruppo di Piacenza, e del sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri.