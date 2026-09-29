Giornata Mondiale del Cuore, oltre mille studenti sul Pubblico Passeggio in nome della cultura del soccorso: “Non abbiate paura di usare il defibrillatore” – AUDIO, VIDEO, FOTO

Una mattinata dedicata alla prevenzione, alla sicurezza e alla cultura del soccorso ha coinvolto le scolaresche piacentine insieme a istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari, volontari e associazioni. Grande momento conclusivo con il Flash Mob nel vallo delle mura.

Il villaggio del cuore

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, martedì 29 settembre il Pubblico Passeggio di Piacenza si è trasformato nel “Villaggio del Cuore”, dando vita a una mattinata dedicata alla prevenzione, alla sicurezza e alla diffusione della cultura del soccorso.

L’iniziativa, promossa da Progetto Vita con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha visto la partecipazione delle scolaresche di ogni grado, protagoniste di un percorso tra le numerose postazioni allestite lungo il viale, dall’ingresso di via Genova fino a via Alberici.

“Il Villaggio del Cuore rappresenta l’anima di Progetto Vita, perché raccoglie tutti coloro che, in qualche modo, hanno dato vita al progetto: le forze dell’ordine, i servizi di emergenza e, in particolare, i ragazzi. Oggi ne abbiamo più di mille presenti. Un ringraziamento particolare va al Provveditorato di Piacenza perché ci ha permesso di entrare a pieno regime nelle classi e di fare in modo che gli stessi insegnanti diventino istruttori per i ragazzi. L’obiettivo è far nascere in loro la consapevolezza che chiunque può salvare una vita: è il messaggio che portiamo avanti da quasi trent’anni“, commenta Daniela Aschieri.

Non dobbiamo aver paura di usare il defribrillatore

“Piacenza è diventata un modello per l’Italia e oggi interverrò anche in collegamento con Roma, dove si celebra la Giornata mondiale del cuore, proprio per raccontare un’esperienza che viene considerata da replicare. Tra città e provincia abbiamo più di 1.500 defibrillatori: guardateli, informatevi e, soprattutto, non abbiate paura di usarli. Il defibrillatore fa la diagnosi e non lascia margine di errore, quindi chiunque può utilizzarlo senza avere paura di arrecare danno alla persona. Non bisogna aver paura di usarlo: si può soltanto fare del bene“, spiega Aschieri.

La giornata

A partire dalle 9, gli studenti sono stati accolti al Villaggio e hanno iniziato la visita alle diverse postazioni, dove gli operatori hanno illustrato il proprio ruolo sul territorio nell’ambito della sicurezza e della prevenzione della salute. Particolare spazio è stato dedicato alla formazione al soccorso con “InFormare DAE”, attraverso attività ed esercitazioni che hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi in maniera concreta alle manovre di primo intervento e all’utilizzo del defibrillatore.

Alle 10,30 si è svolto uno dei momenti centrali della giornata: l’inaugurazione ufficiale del Villaggio del Cuore, con il tradizionale taglio del nastro all’ingresso di via Genova, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle associazioni.

“In 25 anni abbiamo portato il corso “Informare e formare” a 15mila studenti. L’esempio più recente è quello di tre di questi ragazzi che hanno salvato una vita a Calendasco. Quando parliamo di giovani parliamo anche di sport, che è estremamente importante perché contribuisce a prevenire numerose patologie. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere“, commenta Ernesto Grillo, vicepresidente di Progetto Vita.

Tutti insieme in nome della prevenzione

Il Pubblico Passeggio ha riunito per l’occasione numerose realtà impegnate quotidianamente sul territorio. Sono state presenti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con unità cinofila, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Aeronautica Militare di San Damiano, Genio Pontieri e Vigili del Fuoco. Accanto a loro, il mondo sanitario e del volontariato è stato rappresentato da 118, ANPAS, Croce Rossa Italiana e Misericordia.

Ampio spazio è stato riservato anche all’associazionismo e allo sport, con la partecipazione di Fondazione LHS, Consorzio di Bonifica, Maestri del Lavoro, Associazione Nazionale Alpini, Tersicore Danza, ginnastica ritmica, assistenti bagnanti FIN e diverse società sportive del territorio, dal calcio con Piacenza Calcio e Gotico Garibaldina, al rugby con Lyons e I Brancaleoni, fino al padel con Pianeta Padel. Presente, inoltre, una postazione di rappresentanza della Placentia Half Marathon.

Un ruolo particolarmente attivo è stato affidato agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori, che hanno contribuito all’accoglienza e allo smistamento delle classi e alle attività informative dedicate al soccorso con DAE nelle diverse postazioni.

“Ci hanno insegnato tante cose, dai primi interventi di soccorso alle manovre salvavita: gesti che possono rivelarsi molto utili in tante situazioni della nostra vita quotidiana. Sono nozioni di base semplici, ma importanti da conoscere“, confermano gli studenti che hanno partecipato all’evento.

Il flash mob

La mattinata è culminata alle 11.30 con il Flash Mob nell’area verde del vallo delle mura, all’altezza di via IV Novembre. L’iniziativa, organizzata da insegnanti e ragazzi delle scuole superiori, ha riunito le scolaresche e gli operatori del Villaggio in un momento collettivo che ha concluso simbolicamente una mattinata all’insegna della partecipazione e della condivisione. Il Flash Mob è stato inoltre ripreso dall’alto con un drone.

Il Villaggio del Cuore ha così offerto ai più giovani un’occasione per conoscere da vicino le persone e le realtà che ogni giorno operano per la sicurezza, la salute e il benessere della comunità, mettendo al centro soprattutto un messaggio: conoscere le manovre di soccorso e sapere come intervenire in caso di emergenza può fare la differenza.