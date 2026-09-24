A Rivergaro si balla anche in autunno con la “Balera del Trebbia”, grandi orchestre dal 30 settembre al 16 dicembre 2026

Dopo un’estate passata tra ballo e divertimento a Rivergaro si replica anche in autunno grazie al ritorno, dal 30 settembre, del ciclo di serate “Balera del Trebbia”. L’appuntamento, dedicato agli amanti del liscio e delle grandi orchestre, si tiene al Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant’Agata (ingresso in via Roma).
A partire dalle 21.15 il mercoledì si può tornare in pista per trascorrere piacevoli serate all’insegna della musica e del ballo.
A Rivergaro si balla anche in autunno con la “Balera del Trebbia”
Mercoledì 30 settembre – Giorgio e Ikebana
Mercoledì 14 ottobre – Giorgio Villani
Mercoledì 28 ottobre – Massimo Dellabianca
Mercoledì 11 novembre – Angelo Caravaggio
Mercoledì 25 novembre – Francesca Mazzuccato
Mercoledì 9 dicembre – Nunzia Tulipano
Mercoledì 16 dicembre – Federica Cocco
L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Tramballando.