Ciclismo – Matilde Rossignoli e Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in azzurro agli Europei su strada in Slovenia

Dai Mondiali agli Europei. A distanza di pochi giorni, nuova convocazione in azzurro per Matilde Rossignoli, “panterina” Juniores della Bft Burzoni VO2 Team Pink reduce dall’argento iridato nella prova in linea di Montreal, oltre all’ottavo posto a cronometro. La veronese classe 2008 è stata scelta per far parte della formazione italiana che affronterà la prova in linea agli Europei di Ljubljana (Slovenia). Accanto a lei, un’altra “panterina”, la modenese Alessia Orsi, altra grande protagonista del 2026 in sella del sodalizio piacentino e gratificata da una nuova chiamata in azzurro dopo quelle estive su pista.

L’appuntamento sarà per domenica 4 ottobre, con il via alle 9 e con 66 chilometri e 300 metri da percorrere. Oltre a Rossignoli e a Orsi, la squadra azzurra sarà composta anche da Azzurra Ballan (Breganze Millenium), Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), Rachele Cafueri (Libertas Ceresetto) e Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze).

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