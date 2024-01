Tennistavolo – La Teco riparte col pieno di vittorie: battute Villa Romanò e Modena

Apre il 2024 nel migliore dei modi la Teco Tennistavolo Cortemaggiore con una prima giornata di ritorno positiva, che ha fatto registrare due significative vittorie contro i comaschi della Vila Romanò in serie B-2 maschile e contro la Cobi Modena in serie C-1.

Serie B2

Incontro combattuto tra i piacentini, in piena corsa promozione, e i comaschi, in pena zona retrocessione; in campo tale differenza per il gioco espresso non si è vista, anzi è andato in scena un match tiratissimo, con la Teco che nel momento più delicato, grazie al rientrante Stefano Ferrini e a Roberto Negro, ha fatto uscire l’esperienza e il divario tecnico.

TECO CATTINA – VILLA ROMANO 5-3

TABELLINI

CALARCO – CUOLOVARIS 2-3 3-11/11-5/11-7/9-11/8-11

FERRINI – PUGLISI 3-1 13-11/11-9/5-11/11-9

NEGRO – ARMEZZANI 3-0 15-13/13-11/ 11-8

FERRINI – CUOLOVARIS 2-3 10-12/11-4/6-11/11-8/7-11

SAZONOV – ARMEZZANI 3-0 11-5/11-9/11-3

NEGRO – PUGLIESE 2-3 13-11/12-14/8-11/11-8/5-11

FERRINI – ARMEZZANI 3-0 11-1/11-9/9-11/11-3

NEGRO – CUOLOVARIS 3-0 11-6/11-5/11-4

CLASSIFICA

1 SILVER LINING MILANO 16

2 TECO CATTINA 14

3 A&G MARCO POLO BRESCIA 12

4 KLAUS MONTICHIARI 10

5 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 6

6 VILLA ROMANO ‘ 4

7 NERVIANO HAMMERS 2

8 PANINOLAB BAGNOLESE 0

SERIE C-1

TECO FUMARA- CONI MODENA 5-3

Milza conquista tre punti, poi ci pensa il giovane Armani a conquistare altri due punti pesanti ribaltando incontri sulla carta erano a favore degli ospiti: Teco in testa alla classifica.

TABELLINI

MOLINARI – GRECA 1-3 11-8/9-11/2-11/7-11

MILZA – STANGA 3-0 11-8/11-9/11-8

ARMANI – VAI 0-3 9-11/7-11/8-11

MILZA – GRECA 3-2 11-5/11-13/9-11/11-5/11-7

MOLINARI – VAI 2-3 12-10/4-11/11-9/6-11/8-11

ARMANI – STANGA 3-0 11-9/11-3/11-6

MILZA – VAI 3-1 11-6/7-11/13-11/11-5

ARMANI – GRECA 3-1 8-11/11-8/11-7/11-9

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 16

2 GIARA FERRARA 12

3 VERGATO SARMEOLA PD 12

4 COBI MODENA 10

5 ROSSETTO VERONA 8

6 BRUNETTI CASTELGOFFEDO 4

7 BATTISTINI S.POLO 2

8 VERIX POVIGLIO 0

SERIE REGIONALI SOLO SUCESSI

Gli altri campionati

SERIE C-2

TECO CATTIVA -PFM MODENA 5-3

Colombi F. (2), Baroni Dylan (2), Armani F. (1), Ghizzoni B. (0)

SERIE D-1

TECO FUMARA- FORTITUDO BOLOGNA 5-2

Bragadini A. (2), El Aazri Y. (2), El Aazri M. (1), Rossi Nicola coordinatore (0)

SERIE D-2

TECO FUMARA – VALNURE PERETTI 5-1

Ferrini A. (1), El Aazri A. (1), Miserotti S. (2)

SERIE D-3

TECO FUMARA – VALNURE LONGHI 5-2

Armani M. (2), Vacca F. (2), Buduca (1), Dodi (0)