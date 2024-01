Cadeo, la Sindaca Toma: “Nel 2024 l’obiettivo è quello di far star bene i cittadini” – AUDIO

Cadeo, la Sindaca Toma: “Nel 2024 l’obiettivo è quello di far star bene i cittadini”. La prima cittadina inoltre si è detta soddisfatta di come si è chiuso il 2023. “Abbiamo lavorato tanto sul territorio con la collaborazione di tante persone che ringrazio. Le cose che abbiamo predisposto sono partite.

I progetti in corso nel 2024

Come dicevo, la missione è quella di far star bene le persone sul nostro territorio. In particolare abbiamo ampliato i servizi alle persone, sul sociale, su giovani e anziani. Far star bene i cittadini è l’obiettivo principale per un’amministrazione. Poi abbiamo la nuova palestra in costruzione, gli uffici della scuola e la ristrutturazione dell’asilo nido. I progetti in campo sono davvero tanti.

C’è poi il tema della sicurezza

Purtroppo il problema c’è anche a Cadeo come negli atri territori. Penso si possa risolvere con la collaborazione di tutti e lavorando in rete.

Viabilità, c’è chi pensa di portare la maggior parte delle strade urbane a un massimo di velocità di 30 Km/h

Noi il limite lo abbiamo già davanti alle scuole, non penso servano altri interventi sul nostro territorio dove ci sono i 50 Km/h. Il problema è sulla viabilità sulla via Emilia, per il tanto traffico che attraversa il paese.

Cadeo, la Sindaca Marica Toma: “Nel 2024 l’obiettivo è quello di far star bene i cittadini” – AUDIO INTERVISTA