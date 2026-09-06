Tragedia al Rally Val d’Aveto: auto si schianta contro un albero, muore un copilota 43enne

Tragedia questa mattina al Rally Val d’Aveto, dove un grave incidente avvenuto durante la prima prova speciale della giornata è costato la vita al copilota sanremese Stefano Sappracone, 43 anni.
L’incidente si è verificato intorno alle 11, nel corso della prova speciale “Due Valli”. Sappracone era in gara sulla Skoda Fabia numero 6, al fianco del pilota genovese Stefano Scapellato.
Secondo le prime informazioni, l’equipaggio si trovava nei pressi di Mileto, nel territorio comunale di Rezzoaglio, quando la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada affrontando una curva. L’auto avrebbe urtato la scarpata per poi terminare la propria corsa contro un albero.
L’impatto è stato fatale per Sappracone, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Per il copilota sanremese non c’è stato nulla da fare.
Il pilota Stefano Scapellato è invece rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.
Restano da chiarire nel dettaglio le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.