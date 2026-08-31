A Piacenza, dal 4 al 6 settembre, torna la Festa del Fungo 2026 al campo sportivo di via Pavia.

Per tutto il fine settimana saranno presenti stand gastronomici e aperitivi, insieme a un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico durante le tre giornate.

Si parte venerdì 4 settembre con la serata tutta da cantare e ballare “Discomania 70 80 90”, mentre il pomeriggio del sabato sarà dedicato alle arti marziali. In serata spazio invece alla musica e al divertimento con “Dai che balliamo”, insieme a Danilo Rancati, per una serata tutta da vivere in pista.

La festa si concluderà domenica 6 settembre con il tradizionale appuntamento gastronomico, tra pranzo e cena, accompagnati dal ballo liscio con Massimo Antelmi.

Festa del Fungo 2026 a Piacenza dal 4 al 6 settembre