Carpaneto celebra la Coppa Piacentina DOP e i 90 anni della Pro Loco: si punta al marchio “Sagra di qualità” – AUDIO

Una festa della Coppa Piacentina DOP che quest’anno vale doppio. Carpaneto Piacentino sta vivendo la 68ª edizione della manifestazione dedicata a una delle eccellenze della salumeria piacentina, in programma dal 4 al 7 settembre, ma il 2026 porta con sé anche un altro importante traguardo: i 90 anni dalla fondazione della Pro Loco di Carpaneto.

Un anniversario che rende ancora più significativa un’edizione già caratterizzata da una grande partecipazione di pubblico, con visitatori arrivati non soltanto dal Piacentino.

“Ci sono tantissime persone di Carpaneto e, voglio sottolinearlo, tante persone da fuori”. ha spiegato il sindaco Andrea Arfani. “Parlavamo anche con le strutture ricettive delle nostre zone: stanno ospitando molte persone che arrivano da fuori provincia, addirittura da fuori regione, per trascorrere un weekend all’insegna del buon cibo, del divertimento e della Coppa”.

Un risultato che, secondo il primo cittadino, premia innanzitutto il lavoro della Pro Loco e dei volontari impegnati nell’organizzazione. “Bravi i ragazzi della Pro Loco, grazie a tutti i volontari e alla comunità che anche quest’anno ha risposto così bene alla Festa della Coppa. Il risultato sta ripagando totalmente l’impegno, con una bella soddisfazione per loro e per tutta Carpaneto”.

E proprio alla Pro Loco Arfani ha dedicato un pensiero in occasione dello storico compleanno: “Sono 90 anni di impegno, di risultati, 90 anni di territorio, 90 anni di investimenti su Carpaneto e sulle realtà di Carpaneto: nove decenni spesi molto bene”.

Soddisfazione condivisa dal presidente della Pro Loco di Carpaneto, Alessandro Corradini, che ha tracciato un primo bilancio della manifestazione: “È un bel risultato. Almeno fino adesso siamo contenti delle giornate che abbiamo avuto. Questa edizione è particolarmente speciale perché come Pro Loco festeggiamo 90 anni: è un ottimo risultato del quale siamo orgogliosi”.

Corradini ha voluto ringraziare quanti stanno contribuendo alla riuscita dell’appuntamento e coloro che hanno partecipato alle celebrazioni: “Ringrazio davvero i tanti che hanno partecipato in questi giorni, tutte le autorità civili, politiche, militari e religiose presenti, oltre alla rappresentanza dell’UNPLI, l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia. È una presenza importante”.

Per celebrare i 90 anni della prima Pro Loco della provincia di Piacenza, però, il direttivo ha deciso di guardare anche al futuro, ponendosi un nuovo obiettivo: ottenere per la Festa della Coppa Piacentina DOP il riconoscimento di “Sagra di qualità”.

“Vista proprio la ricorrenza dei 90 anni della nostra Pro Loco, come direttivo ci siamo interrogati su quale potesse essere il modo migliore per festeggiare questa occasione”, ha raccontato Corradini. “Lo abbiamo trovato nella candidatura della nostra Festa della Coppa Piacentina DOP all’attestato di Sagra di qualità. Abbiamo lavorato per presentare il paese al meglio, come facciamo sempre, e abbiamo fatto il possibile per dare la migliore visibilità a quella che è la manifestazione di punta della nostra Pro Loco”.

A Carpaneto sono quindi presenti gli ispettori chiamati a valutare la manifestazione. Un riconoscimento che rappresenterebbe, nelle parole del presidente provinciale UNPLI Angelo Laface, “la ciliegina sulla torta”.

“La Sagra di qualità sarebbe una denominazione davvero importante”, ha sottolineato Laface. “Ci sono gli ispettori, naturalmente verranno fatte diverse valutazioni e speriamo di portare a casa questo risultato”.

Il presidente provinciale ha ricordato anche il percorso compiuto negli ultimi anni dal territorio piacentino sul fronte della valorizzazione delle sagre: “In due anni abbiamo portato sette Sagre di qualità nella provincia di Piacenza. È vero che Piacenza ha avuto la prima Sagra di qualità in Italia, quella della Chisöla di Borgonovo Val Tidone. Sono stato eletto presidente due anni fa e abbiamo lavorato tanto: il primo anno abbiamo ottenuto tre Sagre di qualità e l’anno scorso quattro”.

Tra Coppa Piacentina DOP, partecipazione, storia e volontariato, Carpaneto celebra così non soltanto una delle sue manifestazioni più conosciute, ma anche i 90 anni di un’associazione che ha accompagnato nove decenni di vita del paese. Con un nuovo traguardo nel mirino: aggiungere alla 68ª Festa della Coppa il riconoscimento di “Sagra di qualità”.