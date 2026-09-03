Piacenza, il mercato del Ds Calistri: “La rosa è completa in ogni reparto e pronta ad affrontare il campionato. Il nostro attacco? Non abbiamo nulla da invidiare agli altri”AUDIO

Quella del Piacenza Calcio è stata un’estate densa di eventi. Dall’arrivo di Kirill Bosov e Paolillo ad una campagna acquisti importante per provare a raggiungere i professionisti: “Abbiamo raggiunto praticamente tutte le operazioni di mercato che avevamo in mente. Abbiamo investito tanto per avere una squadra forte e completa in tutti i reparti. Non posso che essere soddisfatto – attacca il direttore sportivo – con il mister si è instaurato un ottimo rapporto di fiducia e collaborazione, ho cercato di soddisfare le sue richieste”.

Un mercato funzionale al 4-3-3 a cui forse manca l’attacco del Chievo, ma che apre anche a diverse soluzioni: “Abbiamo giocatori molto duttili per cui siamo aperti anche ad altri sistemi di gioco. Il discorso sugli attaccanti non lo condivido. Abbiamo a disposizione 7 attaccanti forti che hanno sempre segnato in categoria, vinto dei campionati. Abbiamo alternative di tutti i tipi, sia sugli esterni che nel ruolo di centravanti. Non abbiamo nulla da invidiare alle altre”

L’arrivo di Rapaj è quello che ha entusiasmato di più i tifosi “Un giocatore molto duttile che può essere impiegato come esterno d’attacco e come mezzala. Ha esperienza e tecnica ed è un elemento che ci sarà molto utile, così come il suo carisma. E’ stato inseguito con determinazione, perché era da subito un nostro obiettivo. E’ stata una trattativa lunga, ma siamo stati bravi a portarla a buon fine. “

Silva è ancora in biancorosso, ma la sua estate è stata travagliata: “Aveva delle proposte di mercato e avevamo scelto di non schierarlo nelle amichevoli poiché erano in corso delle trattative per un’eventuale cessione. Dal momento che queste si sono arenate e che il pre-campionato è finito abbiamo deciso di metterlo a disposizione del mister. Ora Franzini si ritrova con 4 centrali forti ed ha l’imbarazzo della scelta”

La rosa ora è al completo: “Abbiamo fatto l’ultima operazione l’ultimo giorno di mercato con Lucino che è stato ceduto al Pavia ed acquistato Bagnaschi. Una rosa di 27 effettivi, molto esperta e soprattutto ampia con ben 15 over. Purtroppo abbiamo un problema con Versari che ha avuto un problema al retto femorale, peccato perché era partito molto bene. Vedremo se intervenire in seguito su questo ruolo. Al momento abbiamo Bruno che è di grande prospettiva”

Taugourdeau è ancora alle prese con qualche acciacco: “Un sovraccarico al ginocchio dopo la gara con la Casatese, ma dovrebbe tornare ad allenarsi già la prossima settimana. La caviglia e il piede però stanno bene”.