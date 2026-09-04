Fiorenzuola-Scanzorosciate: esordio in campionato per i rossoneri

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Il Fiorenzuola di mister Araldi debutta in campionato, al Velodromo Pavesi, contro lo Scanzorosciate: gara valida per la 1° giornata del girone B in Serie D.

Fiorenzuola ripescato e pronto al via di questa stagione in D

I rossoneri di mister Araldi, dopo il secondo posto in Eccellenza nella scorsa stagione e la vittoria dei playoff regionali, sono stati ripescati per poter partecipare al massimo campionato dilettantistico. L’esordio è, in casa, contro una formazione che l’anno scorso ha fatto bene in D e che punta, come il Fiorenzuola, a mantenere la categoria.

Per farlo, sarà fondamentale fare del proprio stadio un fortino in grado di portare i punti necessari per raggiungere l’obiettivo. Squadra per la maggior parte nuova ma composta da tanti giocatori pronti per questa categoria: sarà una bella sfida anche per il tecnico, Araldi, anche lui all’esordio in questa serie. Cominciare con un bel risultato sarebbe la giusta partenza per affrontare al meglio il campionato.

Opsiti in cerca di conferme

I ragazzi di mister Delpiano, alla terza stagione consecutiva alla guida dei bergamaschi, vengono da una buona stagione disputata in serie D, con una salvezza tranquilla. Questo è l’obiettivo dello Scanzorosciate anche per quest’anno con un anno di esperienza in più e con una squadra solida che ha mantenuto un bel blocco di giocatori rispetto alla scorsa stagione.

Il primo impegno del Fiorenzuola non sarà, quindi, una sfida da facile.