Tritium – Piacenza 1-2, Rapaj e Mustacchio ribaltano la partita

II Piacenza vince in rimonta al debutto in campionato, superando per 2-1 la neopromossa Tritium in trasferta. Che sarebbe stata una domenica difficile mister Franzini lo sapeva bene ed il copione a Trezzo sull’Adda è stato esattamente quello immaginato dal tecnico di Vernasca alla vigilia. I padroni di casa hanno sfidato il Piacenza a viso aperto e senza timori reverenziali. Per la verità i biancorossi, per l’occasione completamente in bianco, sono partiti molto bene con diverse iniziative sul versante di destra, dove Mustacchio effettua una serie di tiro-cross, molto insidiosi. Al 14′ Raffini da sotto porta spedisce sopra la traversa. Al 20′ Sereni deve già lasciare il campo per un problema muscolare. Negli ultimi 20′ del primo tempo la Tritium cresce, è solo il preludio a quello che sta per succedere. Nella ripresa, al 56′ infatti i locali passano in vantaggio. Dopo un bel lancio Ratti entra in area di rigore dal versante di sinistra, poi di mancino trafigge l’incolpevole Bruno.

Franzini capisce che è tempo di correre ai ripari ed effettua un triplice cambio. Dentro Capelli, Putzolu e Trombetta, fuori Raffini, Poledri e Manzi. Il Piacenza passa al 4-2-3-1 con Trombetta trequartista. La mossa si rivela vincente. E’ proprio Trombetta a servire l’assist a Rapaj per l’1-1. Nel finale c’è spazio anche per il ribaltone. Mustacchio viene messo giù in area. Dal dischetto è lui stesso a siglare il gol vittoria. Il Piacenza riesce nel compito più importante, ossia portare a casa i 3 punti. Per trovare gioco ed equilibri ci sarà tempo.

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-3-3: Bruno; Manzi , Milani, Ferri, Mazzantini; Panaioli, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini, Sereni. All. Arnaldo Franzini

A disposizione: Silva, Fantoni, Putzolu, Tremolada, Fofana, Trombetta, Bassanini, Barba, Capelli

Tritium 4-2-1-3: Cecchini, Mutti, Ruggeri, Pirola, Bozzuto, Husmani, Ratti, Mandelli, Amoruso, D’Arcengelo, Mawa. All. Serafini

A disposizione Bettoni, Maggini, Mariani, Frerroni, Fumagalli, Reffo, Zuddas, Giannattasio, Batistini

La partita

Primo tempo

1′ iniziato il campionato del Piacenza. Maglia bianca per il Piacenza, maglia completamente nera per i locali.

1′ subito corner per il Piacenza. Se ne incarica Rapaj che la mette in mezzo, Checchini esce bene e rinvia.

3′ Sereni prova a cambiare gioco per Mustacchio. L’idea era buona, ma non la precisione. Palla sul fondo..

3′ Pericolo! Bruno si allunga e respinge una conclusione di Mandelli.

7′ bel cambio di gioco del Piacenza, Mustacchio effettua un tiro-cross, ma nessuno riesce a ribadire in rete.

11′ Altra occasione con Mustacchio, Cecchini respinge.

14′ Altra occasionissima per il Piacenza. Sereni aggancia sull’out di sinistra, si accentra, prova il tiro. Cecchini respinge poi Raffini prova a insaccare, ma il pallone sorvola la traversa.

15′ Primo corner per la Tritium. Nulla da segnalare sugli sviluppi.

20′ Cambio per il Piacenza fuori Sereni entra Tremolada. Il primo ha un problema muscolare

23′ Bellissima giocata in verticale dei biancorossi, Cecchini è bravo ad uscire ed anticipare Mustacchio

27′ Secondo corner per il Piacenza. Se ne incarica Poledri. Il pallone, centrale, è preda del portiere che interviene con i pugni.

28′ Altro tiro cross di Mustacchio. Il più propositivo dei biancorossi. Cecchini interviene in due tempi.

33′ La Tritium ora prova ad attaccare e ottiene un corner. Grande parata di Bruno sul colpo di testa di D’Arcangelo!

42′ Calcio d’angolo per il Piacenza. Dopo la ribattuta Poledri spara sopra la traversa.

45′ Ammonito Poledri

Due minuti di recupero.

Finisce il primo tempo. Dopo l’ottima prima parte del Piacenza la Tritium ha preso fiducia e negli ultimo 20′ si è resa pericolosa. Solo l’ottimo Bruno ha negato il vantaggio ai locali

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni.

Rapaj la mette in verticale e poi c’è fallo. Punizione, un metro fuori dall’area avversaria. Mustacchio prende la rincorsa, la palla aggira la barriera, ma esce di un paio di metri fuori dalla porta.

56′ Tritium in vantaggio: Ratti dopo un lancio molto bello entra in area da sinistra, trova lo spazio e di sinistro infila Bruno. Tritium – Piacenza 1-0

Bruno anticipa D’Arcangelo, ancora pericolosissimo. Corner per la Tritium. Rapaj riesce a liberare.

Fuori Raffini dentro Capelli, fuori Poledri dentro Putzolu, fuori Manzi dentro Trombetta. Triplo cambio del Piacenza. I biancorossi passano al 4-3-1-2 con Trombetta che va a fare il trequartista.



Pareggio del Piacenza. Palla lunga su Capelli. Il neo entrato Trombetta la mette in mezzo per Rapaj che di sinistro fa 1-1!

Mustacchio la mette in mezzo per Trombetta, rinviata al limite: ora il Piacenza sembra crederci.

Tremolada viene messo a terra, ma per l’arbitro

Quarto corner per il Piacenza. Milani si divora il vantaggio. Arriva in equilibrio precario sul secondo palo e non riesce a schiacciare di testa il pallone.

Tentativo di tiro di Mawa, palla sopra la traversa

80′ Primo cambio per la Tritium. Esce Bottuto entra Mariani.

82′ Punizione per la Tritium Batte Ratti sul secondo palo, e D’Arcangelo sbaglia il gol del 2-1. Calcio d’angolo per i locali .

Entra Barba, esce Tremolada.

Calcio di rigore al 88′! Mustacchio messo giù in area! Mustacchio la ribalta dal dischetto!! Tritium- Piacenza 1-2.

Concessi 5 minuti di recupero.

Finisce la partita