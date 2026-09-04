Ennesima ondata di caldo dell’estate 2026, Corazzon di 3B Meteo: “Battuti diversi record. Fresco in arrivo dal 10 settembre, ma l’estate non è finita” – AUDIO

Fino a giovedì 10 settembre il tempo anche nel piacentino rimarrà all’insegna del sole e del caldo per la presenza dell’anticiclone africano che ha contraddistinto l’estate 2026. Sono attese alte temperature massime che potrebbero toccare sulla pianura padana anche i 38 gradi

È incredibile – commenta Paolo Corazzon di 3B Meteo – non molla quest’estate, ma sicuramente appena finiremo di fare i conti ci accorgeremo dei tanti record abbattuti in questa bella stagione. Ho perso il conto di quale ondata di caldo sia questa di inizio settembre, dovrebbe essere la sesta, però n realtà se ci pensiamo non abbiamo mai avuto delle vere interruzioni, quindi è stata un’unica, lunga e intensa ondata di caldo in quest’estate, partita addirittura dal mese di maggio con i primi caldi.

In alcune città si stanno battendo dei record storici

Sì, abbiamo dati che vanno indietro anche di centinaia di anni, mai eravamo arrivati a una situazione del genere. Si tratta quindi dell’ennesima dimostrazione che si battono ormai solo record verso il caldo e mai verso il freddo. In particolare è un segno che indica temperature più alte sul pianeta intero, quindi il riscaldamento globale non è un’opinione, è un dato di fatto.

Si vede una fine del periodo di gran caldo?

Sì, ma nulla di definitivo. Giovedì, dovrebbe arrivare un po’ più fresca sull’Italia dal nord Europa, ma non è detto che sarà la fine definitiva dell’estate. Avremo una pausa anche piuttosto marcata, ma non è detto che poi verso fine mese non possa rimontare un’alta pressione con temperature sopra la media.