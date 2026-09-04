Piacenza è ora di fare sul serio: domenica inizia il campionato a Trezzo sull’Adda. Franzini: “Non sottovaluteremo l’avversario. Voglio vedere una squadra operaia” AUDIO

Dopo la lunga sessione di mercato a parlare sarà finalmente il campo. Il Piacenza si presenta ai blocchi di partenza del campionato di serie D come una testa di serie assieme al Chievo, domenica 6 settembre alle 15:00 i biancorossi saranno ospiti della neopromossa Tritium e per Arnaldo Franzini scatterà il settimo campionato (il secondo consecutivo) sulla panchina del Piace: “Se dieci anni fa mi avessero detto che avrei allenato per sette anni qui avrei risposto che erano pazzi. Già è difficile stare sulle panchine più di un anno. Quello che conta più di tutto, però, è il risultato finale. Vorrei riportare il Piacenza dove merita”

“Abbiamo fatto un lavoro importante in fase di preparazione – prosegue l’allenatore – ma non per questo dovremo essere particolarmente imballati nelle prime gare. Abbiamo cercato di creare le basi per durare senza precluderci un buon inizio”.

La squadra è cambiata parecchio dallo scorso anno con l’arrivo di tanti calciatori: “Stiamo cercando l’amalgama, che arriverà solo giocando. Abbiamo comunque fatto passi in avanti nella gara con la Casatese e in quella di coppa. Il percorso è comunque ancora lungo, ma è normale che sia così”

Una squadra costruita sul 4-3-3: “Quella è l’idea di base -replica Franzini – poi è chiaro che possono esserci delle variazioni in corsa. Abbiamo scelto dei giocatori funzionali al nostro modo di stare in campo, solo il campo però darà l’ultimo giudizio”

Il campo che ci porta al primo match di Trezzo sull’Adda: “Sicuramente non sottovaluteremo l’avversario, non saremo così stupidi e presuntuosi. Loro hanno fatto un precampionato importantissimo. E’ una neopromossa che ha grande entusiasmo, ha battuto la Pro Palazzolo dominando in casa sua. Stanno molto bene a livello fisico e siamo pronti a fare fatica. Vorrei una mentalità operaia della mia squadra e che ci sia anche un pizzico di timore, credo sia giusto così”

I margini di miglioramento sono importanti: “Creiamo già tante occasioni da gol, ma non siamo ancora bravi in fase di transizione. Ci manca un pizzico di equilibrio in mezzo al campo, ma stiamo lavorando per trovare la quadra

Non ci saranno sicuramente Taugourdeau, per lui un acciacco a ginocchio, Bakayoko, alle prese con un guaio muscolare ed il portiere Versari, che al momento è quello che preoccupa di più con una problematica al retto femorale

La probabile formazione biancorossa

Bruno; Abbondanza, Milani, Ferri, Mazzantini; Panaioli, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini, Sereni. All. Arnaldo Franzini

La prima giornata di campionato, serie D girone B, domenica 6 settembre, ore 15:00

Tritium – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Fiorenzuola – Scanzorosciate flash su RADIO SOUND

Club Milano – Nibbiano e Valtidone

Chievo – Pavonese

Ciserano – Rovato

Leon – Brusaporto

Milan U23 – Caldiero Terme

Real Calepina – Pro Palazzolo

Virtus Verona – Villa Valle