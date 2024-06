Tragico incidente in A1, esce di strada e viene sbalzato dall’abitacolo: muore sul colpo all’altezza di Fiorenzuola

Tragico incidente in autostrada A1. I fatti sono accaduti questa mattina. Un uomo di 86 anni stava viaggiando in direzione Bologna quando, all’altezza del casello di Fiorenzuola ha perso il controllo della vettura, una Honda Jazz.

Dopo essere uscito di strada, la vettura si è ribaltata e l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Guardamiglio. Purtroppo per l’uomo, originario di Frosinone, non c’è stato nulla da fare. Rallentamenti in entrambe le direzioni.