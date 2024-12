Zandonella (Lega): “Trasporto pubblico gratuito per le forze dell’ordine, una proposta per più sicurezza sui mezzi”

Il Consigliere comunale Luca Zandonella (Lega) ha presentato un ordine del giorno al bilancio in discussione presso il Consiglio Comunale di Piacenza volto a ottenere l’introduzione della gratuità del trasporto pubblico locale per il personale delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e della Polizia Locale, anche fuori servizio.

“Un trasporto pubblico sicuro e accessibile è un diritto per tutti i cittadini,” dichiara Zandonella.

“Rendere gratuito l’accesso ai mezzi pubblici per il personale in divisa, anche fuori servizio, potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza sui mezzi, aumentando la presenza di figure che garantiscano protezione e supporto in caso di necessità”.

La proposta nasce dalla constatazione che la presenza di figure di sicurezza, anche fuori servizio, sui mezzi pubblici rappresenta un deterrente per episodi di criminalità e un supporto immediato in caso di situazioni critiche. “Non sono pochi i casi in cui agenti fuori servizio sono intervenuti prontamente o hanno facilitato l’intervento delle Forze dell’Ordine,” sottolinea il Consigliere.

L’iniziativa, inoltre, si ispira a esempi già avviati con successo in altre realtà italiane:

In Lombardia, dal 2023, il trasporto pubblico è gratuito per le Forze dell’Ordine;

A Milano, dal 2022, i militari usufruiscono della gratuità dei mezzi pubblici;

In Veneto, iniziative analoghe stanno coinvolgendo il personale delle Forze Armate sui treni regionali.

“Chiedo al Consiglio Comunale di valutare l’opportunità di destinare risorse per finanziare questa misura, che rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza della nostra città: credo sia il minimo investire una parte dell’aumento delle tasse voluto dall’amministrazione Tarasconi in interventi per la sicurezza”, conclude Zandonella.