Travolto da un’auto in via Boselli mentre attraversa la strada, grave un uomo

Travolto da un’auto, grave un uomo. I fatti sono accaduti questa mattina in via Boselli. Un uomo di 50 anni stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Raffaello Sanzio quando una vettura, condotta da una donna, lo ha investito.

L’urto è stato molto violento e in seguito all’urto è caduto a terra battendo la testa contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso per poi trasportare il ferito al pronto soccorso di Piacenza. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.