Tentano di scassinare la porta di un appartamento ma i vicini li notano, ladri arrestati

La proprietaria non è in casa, ma i vicini sì, e così è andata male a una coppia di ladri, arrestati l’altra sera. I fatti sono accaduti in un appartamento di via Emmanueli. Una coppia di ladri si è introdotta nel condominio e ha iniziato ad armeggiare con la porta di ingresso di un appartamento.

I vicini di casa, udendo gli strani rumori a tarda ora, si sono insospettiti e hanno chiamato la polizia. Gli agenti vedendo arrivare le volanti hanno provato ad allontanarsi ma sono stati bloccati e arrestati.

I malviventi sono due cittadini di 50 e 48 anni originari della Georgia.