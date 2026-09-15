A Trevozzo vini e territorio in vetrina al Valtidone Wine Fest il 20 settembre

Al giro di boa della sua 17esima edizione il Valtidone Wine Fest fa tappa domenica 20 settembre in Alta Val Tidone, in particolare a Trevozzo, nella parte bassa del comune che quest’anno sarà la sede della manifestazione DiTerreDiCibiDiVini…e diOli. Un mix che già dal nome prefigura un programma fatto di buona cucina e prodotti di eccellenza del territorio, tra cui ovviamente il vino. Il focus, dopo Ortrugo e Malvasia, sarà come di consueto sui vini passiti, senza tralasciare tutta la produzione locale che vive un momento di particolare crescita qualitativa. “Anche la vendemmia di quest’anno sembra decisamente ottima – fanno sapere i rappresentanti delle aziende vitivinicole locali – Ci aspettiamo un ottimo vino in linea con la tendenza di questi anni”.

Trevozzo: Valtidone Wine Fest il 20 settembre

A presentare la terza tappa della più grande rassegna del vino piacentino è il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini: “Come ribadiamo dalla sua nascita – ha sottolineato – il Valtidone Wine Fest permette di celebrare le nostre eccellenze, oltre ad essere una festa di comunità che unisce cantine e associazioni, produttori, residenti e visitatori che sempre di più frequentano il festival. I primi due appuntamenti hanno mostrato un trend di crescita importante a livello di pubblico e anche a livello mediatico siamo sempre più attrattivi. E’ il frutto di un ottimo lavoro di tutti coloro che collaborano a questa complessa ma affascinante rassegna”.

Ricco come detto il programma della giornata, con i banchi di assaggio delle cantine e delle aziende vitivinicole disposti in Piazza San Giovanni XXIII e nelle vie limitrofe e aperti dalle 10.00 alle 19.00. Presenti anche gli stand di produttori locali e quelli per la vendita del buslàn, all’interno della nona edizione della Sagra a lui dedicata, e i cui proventi saranno utilizzati per attività sociali del Comune di Alta Val Tidone. In piazza saranno infine allestiti, dalle 11.00, gli stand enogastronomici curati dalla Pro Loco di Strà Trevozzo, in collaborazione con il comitato eventi Alta Val Tidone, con la possibilità di gustare piatti della tradizione locale.

Alle 11.00 il taglio ufficiale del nastro alla presenza delle autorità. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, la divertente gara di imbottigliamento per bambini presso l’antico Cantinone di via Umberto I (iscrizioni sul luogo), dove si terranno anche – alle ore 16.30 – la presentazione del libro Piacentini per sempre a cura dell’Associazione I Sigulòn ad Tarvos con relatore Francesco Rago e alle 18.00 la Masterclass sul Malvasia di Candia a cura dell’associazione Innesti con la partecipazione di Elisa Fiore Gubellini fondatrice di Wine Angels.

Come di consueto la tappa di Alta Val Tidone del Wine Fest si apre il sabato sera con la cena degustazione presso il Mulino del Lentino (info e prenotazioni al numero 3494661152) a cura di Giustè Food Truck e in abbinamento ai vini piacentini.

“E’ davvero un orgoglio e un piacere – ha detto Albertini, attorniato dal vice sindaco Andrea Aradelli, dai consiglieri Carlo Fontana e Stefano Fulgosi, oltre che dai rappresentanti di Pro Loco e associazioni – vedere come una intera comunità sia al lavoro, insieme, per rendere questo evento un momento di festa e condivisione ma anche di vetrina delle nostre eccellenze. Ringrazio fin da ora tutti coloro che collaborano e gli uffici comunali per il solito prezioso lavoro”.

Il Valtidone Wine Fest, che ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Colli Piacentini e Visit Emilia, è realizzato con il supporto di Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone. Inoltre fa parte del progetto Welcome Valtidone che con i comuni promotori della rassegna – Alta Val Tidone insieme a Borgonovo, Ziano e Pianello – e con capofila Castel San Giovanni, ha ottenuto un finanziamento da Regione Emilia-Romagna sulla promozione e valorizzazione commerciale del territorio.

Tutte le informazioni sul Valtidone Wine Fest e gli aggiornamenti sui programmi sono consultabili sul sito internet www.valtidonewinefest.it e sui profili social della rassegna oltre che di Welcome Valtidone.