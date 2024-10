Disperso tra i boschi di Corte Brugnatella, trovato senza vita il fungaiolo 93enne – FOTO

Ritrovato senza vita il fungaiolo disperso da ieri pomeriggio presso i boschi del Comune di Cortebrugnatella.

È stato ritrovato questa mattina verso le ore 10:45 in una zona impervia il fungaiolo di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio. Dopo essere uscito di casa l’uomo non si era presentato all’appuntamento con l’amico con cui era andato via per l’escursione ed è stato proprio quest’ultimo ad attivare i soccorsi.

Sono riprese alle ore 8 di questa mattina le ricerche che hanno coinvolto, oltre ai tecnici della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, anche alcuni TER della stazione “Monte Orsaro”, un’unità cinofila del SAER, i tecnici della Tigullio di Santo Stefano d’Aveto e dell’Oltrepò Pavese, i carabinieri di Bobbio, i Vigili del Fuoco (intervenuti anche con i droni).

Infine si è aggiunto un gruppo di cacciatori amici del disperso conoscitori della zona. Proprio uno di quest’ultimo gruppo ha fatto la scoperta del corpo del disperso che si trovava distante pochi metri da dove si stava svolgendo la battuta di ricerca da parte dei tecnici del Soccorso Alpino. L’uomo ha quindi attirato l’attenzione dei tecnici che si sono recati sul corpo ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

Gli operatori hanno prontamente attivato EliPavullo per la rimozione della salma (previa autorizzazione da parte del Magistrato cui hanno intermediato i Carabinieri di Bobbio). Giunto sul posto ha sbarcato l’equipe tecnico-sanitaria che ha verricellato la salma a bordo del velivolo per trasportarla alla piazzola dell’elicottero sita a Marsaglia (PC). L’uomo aveva 93 anni ed era originario di Corte Brugnatella ma risiedeva a Piacenza.