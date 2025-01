Truffa delle monetine e dello specchietto, due sospetti bloccati dalla polizia: appello alla cittadinanza

L’Ufficio di Gabinetto della Questura di Piacenza, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha pianificato un mirato dispositivo di sicurezza per la fiera PANTHEON, evento organizzato lo scorso fine settimana presso Piacenza Expo.

L’evento si è svolto in una cornice di sicurezza con l’impiego di personale in divisa ed in borghese delle Forze dell’Ordine piacentine, che hanno presidiato la zona della Fiera.

Nell’ambito di tali servizi, nel pomeriggio del 24 gennaio, un equipaggio della Squadra Mobile ha fermato nelle adiacenze della Fiera, una coppia di cittadini italiani di origine sinti, provenienti dalla Provincia di Reggio Emilia, che apparivano sospetti.

I due soggetti non erano in grado di giustificare la loro presenza in quel luogo, ed il controllo ai terminali permetteva di appurare che sia l’uomo che la donna erano gravati da numerosissimi precedenti, in particolare per reati contro il patrimonio commessi ai danni di anziani.

Il veicolo su cui si muovevano, un’auto sportiva, veniva perquisito sul posto con l’ausilio di un equipaggio delle Volanti, ed i soggetti venivano invitati ad allontanarsi.

La Divisione Anticrimine della Questura ha avviato le pratiche per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio a carico di entrambi.

Si allega foto del veicolo in uso ai due soggetti, che si sospetta possano aver provato in questo Capoluogo a compiere furti o truffe, presumibilmente con le note tecniche “delle monetine” o “dello specchietto”, invitando eventuali vittime a sporgere querela in questura.

TECNICA DELLE MONETINE

I ladri, solitamente in un parcheggio, lanciano alcune monete per terra e dicono alla vittima di stare attenta, perché è proprio lei ad averle perse. Approfittando della distrazione, un complice ruba dalla macchina o dal carrello la borsetta o altri beni della vittima.

TECNICA DELLO SPECCHIETTO

I ladri lanciano un oggetto contro la macchina della vittima, e fanno vedere lo specchietto del loro veicolo danneggiato. A quel punto aggrediscono verbalmente la vittima, accusandola di aver cagionato il danno e di dover rimborsare subito una somma di denaro in contante per evitare conseguenze spiacevoli.