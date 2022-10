Tutor, corso gratuito IFTS per tecnico di manutenzione e installazione impianti industriali: iscrizioni aperte fino al 21 novembre

C’è tempo fino al 21 novembre per iscriversi al corso gratuito IFTS per tecnico di manutenzione e installazione di impianti industriali promosso dalla Tutor di Fiorenzuola d’Arda. Un nuovo percorso per l’ente di formazione piacentino, che ha risposto prontamente alle urgenti esigenze del mondo produttivo locale. “Abbiamo deciso di organizzare questo nuovo corso perché le aziende del piacentino e del parmense richiedono tecnici specializzati – dichiara il direttore di Tutor Mirco Potami – Siamo sicuri che la percentuale di trovare lavoro subito dopo il diploma per i partecipanti sarà molto alta”. Il tecnico di manutenzione e installazione di impianti industriali è in grado di assicurare il buon andamento del flusso produttivo attraverso la realizzazione, in sicurezza, di interventi di gestione e manutenzione di macchine e impianti meccanici tradizionali, a CN e digitali, in coerenza con le procedure e gli standard aziendali.

Sarà inoltre in grado di operare sugli impianti produttivi sia all’interno dell’impresa, per la manutenzione predittiva, preventiva e di emergenza, sia presso le aziende clienti, anche all’estero, per l’assistenza tecnica post-vendita (installazione e manutenzione, quest’ultima anche in assistenza da remoto).

Venti i posti messi a disposizione dalla sede Tutor di via Boiardi per prendere parte alle lezioni in aula e allo stage nelle aziende locali e all’estero (per un totale ottocento ore) e ottenere, dopo il superamento dell’esame finale, il certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali. Il corso è aperto a giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti/domiciliati in Emilia Romagna, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore / ammissione al 5° anno di liceo / diploma professionale di 4° anno IeFP in area meccanica-meccatronica (tecnico riparatore dei veicoli a motore, tecnico per l’automazione industriale, tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati).

Possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Ricco e articolato il programma di studi elaborato da Tutor, che comprende insegnamenti di disegno tecnico, processi produttivi e impianti industriali, metodi e strumenti di diagnostica, manutenzione meccanica, elettrica, elettronica, dei sistemi pneumatici e oleodinamici, tecniche di installazione e collaudo, tecnologie digitali, manutenzione da remoto e metaverso

e molto altro ancora, incluso un tirocinio “sul campo” dalla durata di 320 ore nelle imprese del territorio e all’estero.

“Tra i contenuti particolarmente innovativi che vengono affrontati nel corso c’è il modulo formativo su strumenti e tecnologie per la manutenzione e installazione da remoto con lo sviluppo del cosiddetto Metaverso che costituisce un ponte tra il mondo fisico (un’immagine speculare digitale del mondo fisico) e un mondo digitale costruito dall’immaginazione umana – afferma la responsabile della sede Tutor di Fiorenzuola Grazia Marchetta -. Realtà aumentata e ambiente 3D possono quindi portare la manutenzione sugli impianti industriali a un livello superiore, rendendo possibile l’organizzazione di una manutenzione da remoto di moderna concezione”.

Per info e iscrizioni: telefonare allo 0523/981080, scrivere a giovanni.botti@tutorspa.it o andare sul sito www.tutorspa.it/corsi