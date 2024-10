Tuttocuoio – Piacenza LIVE 0-0

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 27 Ottobre contro il Tuttocuoio. Il pareggio nel turno infrasettimanale ha lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Parlato: l’1-1 con due uomini in più non è sicuramente il risultato che i biancorossi speravano, ma oggi c’è bisogno di una scossa per tornare a vincere e a inseguire il primo posto, ora occupato dal TAU, ancora a punteggio pieno dopo 8 giornate.

Le formazioni

Tuttocuoio (3-5-2): Carcani, Moretti, Salto, Contipelli, Lorenzini, Russo, Fino, Bardini, Haka, Baudu, Massaro. All Firicano

Piacenza (4-3-3): Franzini; Napoletano, Silva, Somma Solerio; Santarpia; Bachini, Iob, Sartore, Manicone, Mauri. All Parlato.

Vengono misurate le porte, per verificare la regolarità del match…

I tifosi del piacenza omaggiano Carlotta Andriolo la figlia scomparsa della presidentessa del Tuttocuoio

La partita

Il prepartita