Ufficiale: Carmine Parlato è il nuovo allenatore del Piacenza calcio

Carmine Parlato è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Piacenza Calcio. L’ex di Latina e Casertana prenderà in mano la squadra biancorossa dopo l’esonero di Rossini. Parlato arriva con l’ambizione di rilanciare il Piacenza, attualmente in difficoltà nel campionato di Serie D. Il neo allenatore guiderà la prima seduta di allenamento oggi stesso. Al suo fianco, nel ruolo di vice allenatore, ci sarà Filippo Porcari, già presente nello staff tecnico.

Solo pochi giorni fa, Parlato aveva dichiarato la sua volontà di trovare una squadra ambiziosa in Serie D, in cerca di promozione, e il Piacenza sembra aver rappresentato l’opportunità perfetta per lui. Ora spetterà a lui il compito di raddrizzare la stagione dei biancorossi, una piazza storica che non nasconde le sue ambizioni di tornare tra i professionisti.

Il comunicato del club

Il Piacenza Calcio informa di avere affidato la conduzione della guida tecnica della prima al Sig. Carmine Parlato. Il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto dal Sig. Filippo Porcari, già collaboratore tecnico. Il Sig. Parlato dirigerà l’allenamento in programma per la giornata odierna e sarà presentato alla stampa nel corso di una conferenza stampa della quale sarà comunicata data e orario in seguito.